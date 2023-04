"Me cogió del brazo y me amenazó con llevarme detenida delante de mi hija de diez años": denuncian un posible caso de abuso policial en Oviedo

Una vecina de Oviedo, cuya identidad responde a las iniciales I. R. M., ha presentado una queja formal en el Ayuntamiento de Oviedo por lo que considera un caso de abuso policial, después de que dos agentes la sancionasen y, según su versión, la amenazasen por haber estacionado mal su vehículo para recoger a su hija, de diez años y que tenía que usar muletas por una lesión, para llevarla a Urgencias del HUCA. La mujer, a la que los agentes impusieron una sanción por "Desacato a la autoridad", ha remitido su queja al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y a la jefatura de Policía de Oviedo, y ser reserva el derecho a acudir a la vía judicial si no se aplican medidas disciplinarias a los dos agentes. Fuentes municipales aseguran que se investigará el caso.

Fue este jueves cuando se produjo el altercado, en la calle Santa Clara. La mujer había acudido previamente al Centro de Salud de La Lila para que atendiesen a su hija, que tenía una lesión en un pie y no podía apoyarlo. El pediatra, tras ver a la menor, insta a la madre a llevar a la niña a Urgencias del HUCA, emitiendo el pertinente volante. En ese momento, la mujer llama a su marido para que vaya a recogerlas, y se cita con él en el domicilio de los abuelos, que residen a pocos metros del ambulatorio y regentan un bar, toda vez que la niña, impedida, debe valerse de muletas.

En esa calle, de sentido único y sin plazas de aparcamiento o carga y descarga habilitadas, fue donde se produjo el altercado. El marido llegó con el coche alrededor de las 13.40 horas y dejó estacionado su vehículo frente al portal, para entrar al domicilio de los abuelos a recoger a su hija. En ese intervalo en el que esperaba a que saliera la niña de la vivienda, y que según la afectada no fue más de dos minutos y que puede demostrarlo, dos agentes de la Policía Local que estaban allí procedieron a multar al conductor por aparcar mal. El marido, que estaba dentro de vehículo, salió y trató de explicar a los agentes por qué estaba allí estacionado.

Según explica la mujer en su escrito, los dos agentes no solo no atendieron a razones, sino que ignoraron al matrimonio. Su relato es este: "Los dos agentes, del género masculino los dos, con un comportamiento en todo momento chulesco y prepotente, ni siquiera nos dan opción a mi marido y a mí, aún antes de que comenzaran a formular la denuncia, a explicar la situación y los motivos del estacionamiento en zona indebida, un motivo en este caso de FUERZA MAYOR, al encontrarse la niña impedida para caminar, simplemente alegando que salíamos de un bar y que habíamos dejado el vehículo donde no debíamos, coartando en todo momento nuestra libertad de expresión para justificar los hechos".

La mujer trató de explicarles que no estaban consumiendo en el bar, "sino que es la 'casa' familiar", pero asegura que el agente que formulaba la denuncia "ni siquiera me dirige la mirada, ni me contesta, ni tiene ningún tipo de consideración hacia mí ni hacia mi marido". La mujer, presa de la frustración, pierde los estribos y, al verse ignorada por el agente, le llama "chulo", como reconoce en su escrito.

"En ese momento", relata la mujer, "sí me dirige la mirada, y con una actitud más altiva y prepotente si cabe, me dice que me va a denunciar por faltar a la Autoridad, alardeando y manifestando su posición de superioridad respecto a mí". El agente le pide a la mujer el DNI y ella reconoce que se niega, presa de los nervios. "No actué de la forma que debiera haberlo hecho", reconoce. Pero considera que la reacción de los agentes no fue tampoco la adecuada, ya que en ese momento los dos policías, según su relato, habrían tratado de intimidarla delante de su hija. "Los dos agentes", relata la mujer, "de muy malos modales y con un comportamiento indecente e intolerable hacia cualquier ciudadano, máxime en presencia de una MENOR, y sin ningún tipo de escrúpulo, me dicen, elevándome el tono, que o entrego el DNI por las buenas, o me llevan detenida, delante de mi hija de 10 años, que atónita observaba y contemplaba toda la situación desde el coche (con la ventanilla bajada). En ese momento mi hija rompe a llorar desconsolada, todo esto en presencia de los clientes que se encontraban en el local y los viandantes que en ese momento pasaban por la calle".

La mujer insta entonces a su marido a que se lleve a la niña al HUCA, "fundamentalmente para que no siguiera presenciando la dantesca escena", y ella procede a hacer una llamada a un abogado para que la asesore "puesto que era la primera vez que me veía implicada en una situación así". En ese momento, la mujer asegura que "en plena calle, los agentes me coge por el brazo en más de una ocasión intentando evitar a toda costa que yo cursara la llamada, intimidándome con amenazas, aludiendo al Código Penal, y a llevarme detenida en ese preciso momento".

La mujer logró finalmente hacer la llamada, aunque asegura que en ese momento seguía "siendo coaccionada por los agentes con nuevas amenazas, y volviendo a cogerme por el brazo para que colgara el teléfono, a lo que respondo que no me vuelvan a tocar porque tomaré medidas". Su asesor le indica, por teléfono, que entregue el DNI y colabore, y que luego adopte las medidas que tenga que tomar. Ella así lo hace, y los agentes proceden a dar sus datos para sancionarla por "Desacato a la autoridad". "Nuevamente me coaccionan y me amenazan con que si les denuncio interpongo una denuncia falsa, con las consecuencias que de ello se derivan, nuevamente con un comportamiento intimidatorio y de coacción hacia mi persona", sostiene la mujer, que asegura que había testigos en todo momento y que puede probar tanto la situación de emergencia, con el volante del HUCA, como que el coche no estuvo mal estacionado más de dos minutos. También puede acreditar que su familia es titular del establecimiento ante el que estacionaron para recoger a su hija.

A su juicio, los dos agentes actuaron "desde una situación de abuso de poder" y "faltando a principios éticos y morales y vulnerando, como servidores públicos que son, los principios fundamentales contemplados en el Código Ético de la Policía". Por ello, solicita "que se adopten las medidas disciplinarias pertinentes frente a los agentes".