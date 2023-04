La letra, con OSPA entra

"Musica est litterae" era el título elegido para la novena cita de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), con motivo de la proximidad del día del libro, efeméride que se ha querido aprovechar para la celebración del "OSPA Fest. Books, folixa, music", una novedosa iniciativa que aglutina una serie de conciertos y conferencias con la literatura como hilo conductor.

Buena muestra de ello fue el concierto que la agrupación asturiana ofreció anoche en el Auditorio a sus abonados, en compañía del barítono José Antonio López y del director Carlos Mena.

Sin pausa, durante algo más de hora y cuarto, la OSPA desplegó un nivel notable para afrontar el atractivo repertorio programado. La suite "Don Quijote" (Telemann) y la selección de "La reina de las hadas" (Purcell) dejó destellos de una formación coral y disciplinada, correcta y bien ceñida a las exigencias de Mena, siempre con una dirección muy intuitiva.

López se presentó al Auditorio en las "Canciones de Don Quijote" de Ibert, luciendo su poderosa voz y su hermoso timbre, subyugante por momentos. La misma temática quijotesca encontramos en las canciones de "Don Quijote a Dulcinea", nuevamente de la mano de un compositor transpirenaico como Maurice Ravel. Cuidadoso en la afinación, pleno de proyección y matizando cada una de las frases, López entusiasmó a los asistentes a los que terminaría de ganarse en "Let us garlands bring", de Finzi, donde el lirismo del barítono redundó en una mayúscula expresividad que el público premió con estruendosos aplausos, arrancando a los protagonistas de la velada musical el bis de la pieza "Who is Silvia".