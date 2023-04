Primavera del 73, la travesía africana de Víctor Luque para abrir un pub en Fuengirola

El pasado miércoles se cumplieron cincuenta años del día en que Víctor Luque y Beni Miyares vinieron a fotografiarse delante de la sede de LA NUEVA ESPAÑA para publicitar el comienzo de su aventura, un viaje por África en busca del folclore tradicional del desierto. Iban a ser dos meses y llegarían hasta Nairobi, pero el jeep comando dijo basta en Tamanrasset, y Luque, por no regresar con el rabo entre las piernas, se las ingenió para hacer una parada de vuelta en Fuengirola y abrir allí un pub, el "Pekes", que les tendría todo el verano ocupados y tocando. Luque, fallecido el pasado 8 de marzo, no ha llegado a celebrar el medio siglo de aquella singladura, pero su compañero en el desierto aquellos meses de 1973, Beni Miyares, ha querido volver a contar las peripecias de esas noches al raso como homenaje a su amigo, un espíritu tan libre que, si no tuvo en estos episodios el viaje de su vida, fue porque vivió y de forma tan extensa, que hasta el desierto se le tuvo que quedar corto.

Miyares era entonces un chavalín y mal estudiante anclado en COU que dedicaba la mayor parte del tiempo a tocar la flauta con "Mate", el grupo de inspiración folclórica que compartía, en ese momento, con Astudillo, Luis Vallina, Escipión y Javier Sobrino. Ese día, uno de mediados del mes de marzo, acababan de finalizar su actuación en el King Road, un pub de la calle Cervantes, y con las mismas cobró su parte y se dirigió a Los Robles, el local que Belarmino Álvarez Otero (el del Tigre Juan) había abierto en San Esteban de las Cruces, para despedirse de Víctor Luque. El guitarrista, quince años mayor que Miyares, le había anunciado que se iba a marchar en pocos días a hacer un viaje por África. Víctor Luque tocaba aquella noche, pero cuando Miyares entró en el local se encontró a su amigo echo polvo. Melanio Asensio, que iba a ser su copiloto en el desierto, había renunciado en el último momento a la aventura, y sin una pareja la experiencia se hacía inviable. Beni no se lo pensó: –Voy yo contigo. –No tienes cojones. Lo que Beni Miyares tenía eran veinte años algo desencuadernados y ningún rumbo vital. "Sin decir nada en casa, pensé que solo se vive una vez y me apunté con él", resume ahora al hacer memoria de aquella empresa en apariencia tan estrafalaria pero que considera necesaria volver a contar para hacer justicia a su amigo, "un personaje que no debe quedar en el olvido nunca, un guitarrista que llenaba pubs, llenaba los teatros y era uno de los mejores folcloristas que hemos tenido". El planteamiento, bien mirado, no era tan arriesgado. Víctor Luque tenía un jeep comando que le había comprado su madre y una larga lista de patrocinadores que les habían proporcionado víveres y materiales como para aguantar ocho semanas en el Desierto. Abundio Gascón, Anís de la Praviana, El Águila Negra, la cafetería Dickens, La Suiza y el Banco de Langreo habían puesto dinero. Deportes Tuñón, material de camping, Ceñal y Zalona el gas butano, latas de La Tilak, los recambios eran de Echevarría y de Jeep Viasa (Zaragoza) y Mantequerías Arias y Palmera (marca de herramientas de Irún) completaban la larga lista de benefactores de la marcha folclórica por el desierto de los dos ovetenses, que a pesar de todo habían cometido un error de bulto al optar por un coche de gasolina en un territorio donde, debido al calor, solo se trabaja el diésel. No encontrarían mecánicos ni piezas para su jeep comando y sí, durante todo el camino, vehículos como el suyo abandonados, cadáveres mecánicos que eran el aviso para navegantes sin gasoil entre las dunas. Nada de eso se advertía en la calle Calvo Sotelo de Oviedo, cuando se hicieron las fotos para LA NUEVA ESPAÑA, ni en las afueras de Madrid, primera y casi última vez que montaron al completo la inmensa tienda de campaña con la que cargaban. Tampoco en Fuengirola, donde contactaron con Luis Artime, el diseñador que en 1970 había abierto el P51 (luego Picos), el primer pub de Oviedo, donde Miyares había conocido, precisamente, a Luque. De allí saltaron en el ferry a Ceuta y se desviaron a visitar a otro ilustre ovetense, Antonio Cores, que vivía de alquiler en el palacio de un príncipe a las afueras de Tánger y les ilustró sobre algunas cuestiones prácticas para moverse por la zona: cómo tratar con la policía o la necesidad de llevar unas planchas de hierro que él mismo les proporcionó y que servían para sacar el coche si quedaban enterrados en la arena. Aquellas estructuras de metal, primero atadas al exterior del jeep, después amontonadas en la parte de atrás, acabarían siendo uno de los mayores peligros del viaje, cuando, en un brusco frenazo, le pasaron a menos de un centímetro de la cabeza a Miyares. Con los consejos de Cores y ya en el continente africano, los dos ovetenses iniciaron una ruta que Víctor Luque quería muy larga, hasta Nairobi y con vuelta por Sudán y Egipto, y llena de música. Pero todo el folclore con el que pudieron entrar en contacto, excusa principal de la aventura, lo cataron aquellas primeros días, en la zona más próxima a la costa, junto a Orán y Argel, donde había algunos grupos con violines. El resto del viaje no hubo más música que la de la guitarra de Luque y la flauta de Miyares, a excepción de algún tam-tam en los pueblos. Tampoco hubo vino, aunque Medea, cerca de Argel, se suponía que era productor importante pero vedado a los musulmanes y a turistas. Esa fue la segunda y última vez que montaron la tienda. El resto del viaje les bastó con apalancarla un poco a alguno de aquellos coches calcinados en medio de las dunas o, la mayoría de las veces, con dormir en los sacos, bajo las estrellas. Beni Miyares todavía puede sentir hoy aquellas noches: "El cielo del desierto no lo hay en ningún sitio. A Luque por la noche le entraba el espíritu de la música y se ponía a tocar, guaranias y polcas paraguayas de las que había aprendido en Londres". Miyares todavía recuerda aquel fenómeno acústico mágico en el que bajo la bóveda abierta del desierto él se podía alejar incluso cien metros y seguía escuchando con nitidez las notas de "Cascada" o "Misionera". Él también sacaba su flauta y se descolgaba con "El cóndor pasa" y el otro se enganchaba al segundo. "Me seguía como los incas". Pero las rutas de Luque, caminos a veces demasiado rocosos, habían ido destrozando el coche, fallaban los cilindros, fallaba la bomba de la gasolina, apañada con un calcetín empapado en agua, y Tamanrasset, el mecánico que quiso arreglarlo no era capaz a volver a armar el motor. Habían bajado tocando Libia, sin más compañía que algunos planeadores con contadores geiger que buscaban uranio, un grupo de italianos que iban en un Land Rover o los americanos de una explotación petrolífera que les invitaron a una Coca-Cola fría que tuvo que ser como el maná. El jeep aguantó como pudo la vuelta, pero Luque no quería entrar derrotado en Oviedo, así que se inventó otro final a la escapada. Gracias a Luis Artime consiguió hacerse con un local que reconvirtió en pub, el "Pekes", lo pintó de negro y estuvo funcionando todo el verano. Artime también ayudó a Miyares a juntar allí a parte de "Mate" gracias a unos bolos semanales que les consiguió. Tocaban en Benalmádena, Arrojo de la Miel, Torremolinos, por la noche con Víctor en el pub y dormían en el camping de Fuengirola, instalados en aquella gran tienda de campaña de la expedición. Luque no encontró el folclore africano, pero sí un buen verano como hostelero malagueño del que volvió con una guitarra Ramírez que un arquitecto amigo del cuñado de Artime le regaló una noche, rendido a su maestría con las seis cuerdas.