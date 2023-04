"En el escenario hay que saber cómo contar historias para lograr transportar al público"

El contratenor Alex Potter actuará este miércoles (20.00 horas) en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo dentro de la X edición del ciclo Primavera Barrroca. Junto a la viola de gamba Mathilde Vialle y el clave Patrick Ayrton, interpretarán piezas del barroco inglés, del siglo XVII. Potter es considerado como la nueva estrella del mundo de los contratenores.

–¿De dónde viene su gusto por la música barroca?

–De cuando era pequeño, mi madre solía cantarme y cuando era un poco mayor mi padre me compraba libros porque ya estaba interesado en edificios antiguos y cosas similares. Supongo que siempre me ha emocionado todo lo relacionado con la música y el pasado. La música barroca tiene esa esencia de las cosas de un tiempo anterior. Ese tono que tiene esta música hace que te sientas como si estuvieras en aquella sociedad, como si estuvieras presente en un acto de la Corte Real; que te sientas como parte de la vida de aquellas personas. Crecí cantando en un coro aquí en Reino Unido y era como parte del ritual. Esta es una música que viene como de otra sociedad diferente, pero encuentro en ella unas grandes conexiones humanas, te transporta.

–¿Qué le demanda este tipo de música como cantante comparado con otros estilos?

–Siempre trato de recordar lo que dice Michael Praetorius al comienzo de su libro sobre sintagma musical. Es algo así como que no es suficiente con que un cantante tenga una bonita voz y que cante bien, tampoco debe estar ante el auditorio como alguien que está en una oficina, cantando y recitando unas veces alto y otras veces más bajo. Hay que saber cómo es el tono de tu cantante principal y saber cuando tienes, por ejemplo, que dar un paso atrás en términos líricos y ser más un contador de historias. El que escucha debe pensar, de acuerdo, tiene una buena voz, pero también me está contando algo que me está transportando hacia otro lugar. Esa es una de las principales dificultades y es una de las cuestiones de mi trabajo que más me preocupa y en la que pienso bastante.

–Algunos músicos comparan su profesión con la de un atleta debido a la preparación que se necesita. ¿Comparte esa visión?

–Sí. Debemos aparecer en el escenario con todo el bagaje que llevamos de nuestra práctica y entregarnos con una altísima presión. Hay cantantes que controlan muy bien lo que deben comer y que siguen una serie de rituales antes de salir a cantar. Yo nunca he hecho algo así, para mí lo más importante es tener confianza en mí mismo, en mi trabajo y en ese equilibrio interno. No tengo un ritual específico de entrenamientos, salvo salir por ahí para despejarme un poco en los sitios donde doy conciertos, que es algo que me parece muy inspirador. No sigo ninguna forma específica para cuidarme, salvo, evidentemente, no emborracharme el día antes del concierto; pero un par de pintas o una copa de vino hacen que duermas bien el día antes de la actuación. Lo importante es tener confianza en ti mismo y en tu trabajo.

–¿Cómo será el repertorio que interpretará en Oviedo?

–El repertorio que vamos a interpretar en Oviedo está compuesto por música del siglo XVII inglesa. Una de las cosas que me encanta de este repertorio es que te hace conectar con la sociedad y las personas de aquella época. Fue una época en la que la gente lo pasaba mal, hubo plagas y un montón de guerras que acabaron con la vida de miles de personas. Pero a pesar de las enormes dificultades que tenía la gente en su vida diaria tenían esta maravillosa música que expresa alegría por sí misma. Tienen canciones tontorronas sobre la belleza, por ejemplo. Son piezas con las que muchas personas pueden simpatizar y hacer analogías con lo que ocurre hoy. Hablan de amor, muerte, sexo...