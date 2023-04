La primera fase de la mudanza de Minas al campus de Mieres costará 250.000 euros

La Universidad de Oviedo ya tiene todo listo para comenzar a impartir el grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras y los cuatro másteres que se imparten la Escuela de Minas de la capital asturiana al campus de Barredo (en Mieres), solo falta el comienzo de la mudanza. El traslado ya cuenta incluso con presupuesto para esta primera fase en la que se transportarán desde Oviedo a Mieres los equipos indispensables para impartir esta docencia a partir del próximo mes de septiembre. El precio estimado de esta mudanza será de 250.000 euros e incluirán el servicio de desmontaje, embalado y traslado de equipos, mobiliario y enseres desde la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo a la Escuela Politécnica de Mieres, según figura en el plan anual de contratación de la Universidad de Oviedo que se acaba de hacer público. Se trata, matizan fuentes de la institución académica, de una cifra estimada que podría variar en función de las diferentes licitaciones de este servicio. La duración aproximada del traslado será de dos meses.

La institución se compromete con los alumnos a habilitar algún tipo de ayuda al transporte

Según los planes de la Universidad de Oviedo el traslado en sí comenzará en verano, aprovechando el parón de la actividad docente. E irá por fases. De forma más inmediata se llevará a Mieres lo más indispensable para que puedan comenzar las clases. Así lo señaló el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, durante una entrevista en "Onda Cero" en la que matizó que se aprovechará el verano porque "es el momento más propicio y el menos inconveniente, porque ahora mismo en la Escuela de Minas se está impartiendo docencia, y también en el campus de Mieres". Avanzó que en las próximas semanas irán concretándose "las licitaciones necesarias para materializar este traslado". Una mudanza que está levantando una polvareda política, debido a la dura oposición del Ayuntamiento de Oviedo y a la de un grupo de antiguos alumnos que se han reunido en una asociación a la que han bautizado como Think Tank Escuela de Minas 2050 y que van a interponer de forma inmediata una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo con la intención de paralizar este traslado.

En esa misma entrevista, el Rector destacó el alto "grado de madurez" de la sociedad ovetense en relación a toda la polémica que hay sobre esta mudanza. Tanto que destacó que son conscientes "de que si la ciudad tiene problemas no son estos". También resaltó el amplio consenso que esta decisión, adoptada por su equipo de Gobierno, había tenido en el seno de los organismos internos de esta institución académica, en los que casi no han recibido votos en contra.

Con el traslado se hará sitio para que la Facultad del Profesorado y la de Ciencias de Llamaquique puedan estirar las piernas. La alta demanda de estos estudios había provocado que los inmuebles en los que se imparten estos estudios se hayan ido quedando pequeños durante estos últimos años. Un alivio que será momentáneo, durante unos años, ya que el objetivo es que estas facultades acaben trasladándose al Campus del Cristo, a los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en una operación urbanística que ya cuenta con el beneplácito de la Seguridad Social, dueña de los terrenos, y que según las estimaciones de la Universidad tendría que estar lista para el año 2030. El proyecto va dando pasitos, ya cuenta con presupuesto para que la institución académica lleve a cabo la redacción del proyecto este mismo año.

Pero el objetivo más a medio plazo es que la actual Escuela de Minas de la calle Independencia se transforme en lo que se conoce como edificio de Gobierno de la Universidad de Oviedo, donde se aglutinarían muchos de los servicios administrativos de esta institución académica. En el inmueble tienen ya sede distintos organismos universitarios, como el Consejo de Estudiantes; la oficina de la Defensora Universitaria; o la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad, que no se van a mover. Permanecerán con su domicilio social en la calle Independencia. Lo mismo que varios laboratorios que no están ligados con los estudios de Minas y que tampoco estarán afectados por la mudanza.

Las ingenierías de Oviedo son las que más ocupación tienen, según un estudio del Think Tank

Mientras el traslado va tomando velocidad, la dirección de la Universidad de Oviedo está manteniendo diferentes reuniones con todas las partes interesadas. Por ejemplo, el pasado viernes mantuvo un encuentro con los profesores de la Escuela para ultimar algunos detalles sobre su llegada al Campus de Barredo. Unas semanas antes hablaron con los estudiantes que se habían mostrado bastante preocupados por los costes que les iba a suponer tener que trasladarse ahora diariamente a Mieres en lugar de Oviedo. Llegaron a realizar un estudio sobre lo que iban a tener que desembolsar por esos 20 kilómetros adicionales de viaje que van a tener que hacer todos a partir de septiembre de forma diaria. Según sus cuentas iban a tener que pagar entre 11 y 8 euros más diariamente por el bus o la gasolina. Eso más el tiempo que iban a tener que emplear que calculan que para los estudiantes de Avilés podría llegar a ser de hasta 110 minutos.

Con esos datos sobre la mesa, la dirección de la institución académica se comprometió a habilitar algún tipo de ayudas al transporte para aquellos estudiantes que ya están matriculados en estos estudios y hacer mucho más liviano el viaje. No obstante, la forma en la que se van a establecer estas ayudas no se ha concretado todavía. José Antonio García, representante de los alumnos del máster de la Escuela, asegura que una de las cuestiones que más preocupa a los estudiantes es la del transporte porque "hay algunos lugares como Avilés desde los que no hay conexión directa con Mieres, habría que hacer transbordo en Oviedo".

El problema, sostienen los estudiantes y la dirección de la Escuela, es que hay la impresión equivocada de que los estudios de Minas no tienen futuro porque se les asocia con el carbón. Sin embargo, en los últimos años han emergido otro tipo de minerías que tienen un enorme potencial y futuro también en España. Tanto es así que el grado de inserción de los graduados en Ingeniería de Minas es del cien por cien. "El que no encuentra trabajo es porque quiere hacer un máster u otra especialidad, pero todas las semanas tenemos llamadas de empresas pidiendo mano de obra y no hay", asegura uno de los profesores.

Por su parte, el Think Tank Escuela de Minas 2050 divulgó ayer un estudio en el que asegura que el mayor grado de ocupación para los grados de ingeniería se da en Oviedo (es del 83%); por encima de Gijón (71%); y de Mieres (33%). Sin embargo, la capital asturiana es donde menos oferta de grados de ingeniería hay con tres; por debajo de Gijón (8) y de Mieres (5).