La candidata de Vox a la alcaldía de Oviedo, Sonsoles Peralta, tras una visita a las instalaciones del campo de rugby del Naranco, donde se ha reunido con directivos del club local acompañada de la candidata al Principado, Carolina López, ha declarado que "las promesas incumplidas tanto del Ayuntamiento como del Principado hacen que el Oviedo Rugby vaya a pasar su 40 aniversario sumido en el olvido institucional".

Peralta asegura que a lo largo de años ha habido "muchas promesas de atender las necesidades del club en el campo del Naranco", incluso promesas "como el cambio de ubicación para unas instalaciones que además de carentes de mantenimiento quedan anegadas en cuanto llueve lo más mínimo; pero esas promesas vuelven a quedarse, una legislatura más, en buenas palabras y ningún hecho y no es por falta de presupuesto, es simplemente por una clara dejadez institucional que solo despierta de su letargo en campaña electoral cada cuatro años para volver a prometer lo que las dos administraciones, la local y la regional, pudieron cumplir y no quisieron o no supieron".

Para la candidata de Vox Oviedo "apoyar el deporte local no es solo estampar el nombre de la ciudad en equipaciones y cartelería de los campos y polideportivos, apoyar el deporte local es dotar de medios a las entidades para que puedan fomentar la participación de los ovetenses y sobre todo de los más jóvenes".

Por ello, "desde Vox", dice la candidata, "apoyamos el deporte, fuente de valores como el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo el equipo, y desde el Ayuntamiento de Oviedo realizaremos todas las gestiones para que un club que lleva el nombre de Oviedo por todo el país pueda entrenar en un lugar digno y con todas las garantías de seguridad. Sólo el Real Oviedo Rugby tiene un total de unas 270 fichas, siendo 35 de mujeres, las cuales cada vez están más interesadas en esta disciplina. Se merecen un respaldo sin fisuras", insistió después de reunirse con distintos miembros de la entidad, encabezados por el presidente del Oviedo Rugby, Arturo Méndez.

"No es de recibo destinar un presupuesto para las futuras pistas cubiertas de atletismo que nos va a costar a todos los ovetenses 22 millones de euros y que el Ayuntamiento sea incapaz de invertir 600.000 en el único campo de rugby específico que existe en el municipio", concluyó Sonsoles Peralta tras la visita a las instalaciones del Naranco.