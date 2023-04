El candidato a la alcaldía de Oviedo por el PP, Alfredo Canteli, visitó ayer Ciudad Naranco y volvió a poner encima de la mesa del debate electoral la Ronda Norte, una infraestructura sobre la que, ironizó, "la oposición está callada", y para la que ha defendido ante el gobierno central un trazado, señaló, "que no afecta al Naranco, no lo corta, no supone ninguna agresión".

Canteli dio a entender que ha habido reuniones con la dirección general de Carreteras que van en el buen sentido de aceptar las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento o, al menos, no rechazarlas de plano. La propuesta municipal consiste, en vez de dos tramos de túneles y un tramo de carretera a la altura de la pista finlandesa, en soterrar todo el paso de esta vía de circunvalación a su paso por el Naranco, con entrada antes de Fitoria y salida en la Florida. Según el Alcalde, los accesos a los barrios previstos inicialmente por el gobierno central no son necesarios porque se llega a uno u otro lado muy rápidamente desde cualquier punto. Canteli se refirió a las mejoras en movilidad conquistadas por Ciudad Naranco o a punto de conquistar, y se felicitó por haber "empujado" para que se desbloquearan las obras de Nicolás Soria y para haber convencido al Principado de que desarrollara un proyecto que ya se está redactando en Luis Oliver. El barrio, resumió, "sale muy beneficiado". Escoltado por su edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y por el de Urbanismo, Nacho Cuesta, Canteli repasó algunas de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en este mandato, como el derribo de algunas naves, adecentamiento de zonas en Monte Gamonal, y "la gran obra", el proyecto de la pista cubierta de atletismo para la parcela del fallido spa del Naranco, un proyecto para el que "ya han salido los pliegos" y que contará con otras "novedades" que ayer no quiso revelar. Alfredo Canteli también quiso analizar las posibilidades que ofrecen las naves de Almacenes Industriales, para las que había inicialmente un proyecto para generar plazas de aparcamiento en el barrio, pero que fracasó al cambiar de manos la propiedad. Ahora el Ayuntamiento impulsa la apertura de nuevos negocios y ayer Canteli también valoró que una opción de "ocio y cultural", como la que ya se ha planteado para uno de estos locales "vendría muy bien". Canteli indicó que tendrán que ser, en todo caso, "usos normales", y después matizó que eso no quiere decir que descarte de mano negocios enfocados al ocio nocturno: "Primero que hagan propuestas y luego veremos". En todo caso, reiteró, que sean "ordenados" y que "no molesten a los vecinos. Tras sus declaraciones, Canteli visitó algunos de los negocios del barrio.