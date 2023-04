"Forma Antiqva" opta a un premio nacional con "Sancta Ovetensis"

"Sancta Ovetensis. Splendor in the cathedral of Oviedo", el disco en el que "Forma Antiqva" interpreta partituras recuperadas en el Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo, es finalista de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN) en la categoría de Mejor Álbum de Clásica. Un galardón que la formación que lideran los hermanos Zapico ya obtuvo en 2019, con su "Concerto Zapico vol. 2", y que espera reeditar en esta edición.

Editado por Winter & Winter y presentado el pasado octubre en el Museo de Bellas Artes de Asturias, "Sancta Ovetensis" es el fruto de un proyecto impulsado por los hermanos Zapico para recuperar y divulgar las obras de los maestros de capilla que se conservan en el Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo, y que en muchos casos son absolutamente desconocidas. Esta investigación permitió recuperar la obra del maestro turolense Joaquín Lázaro Rubira (1746-1786), que estuvo asentado en Oviedo entre 1780 y 1786, y cuyas partituras suponen la mitad de las 12 composiciones del disco. El resto son obras de carácter anónimo, además de un recitado y una cavatina. Para interpretar estas piezas, "Forma Antiqva" se ha reforzado con la soprano vasca Jone Martínez y con Jorge Jiménez como solista de violín. En la producción del disco han colaborado la Catedral de Oviedo, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y el Museo de Bellas Artes de Asturias, que cede la imagen de portada: una reproducción del cuadro "Una procesión a la Catedral de Oviedo", de Genaro Pérez Villaamil. Además, la musicóloga María Sanhuesa, profesora titular del departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, completa el trabajo con el relato biográfico de Joaquín Lázaro que acompaña al disco en su edición física, una investigación titulada "Encendida en fuego vivo. Esplendores musicales en la Sancta Ovetensis". La competencia por lograr el galardón no es, en todo caso, menor. Para alzarse con el premio, "Forma Antiqva" debe imponerse a Anna Urpina y su trabajo "Baroque Modern"; a "Concerto 1700" con el disco "José Castel (1737-1807): String Trios"; a "Identidade" con su álbum homónimo; y a Silvia Nogales Barrios, que opta al premio por "Seda". Además de "Forma Antiqva", otro artista asturiano opta a los premios MIN. Se trata de Nacho Vegas, que es finalista en las candidaturas de Mejor Álbum y Major Álbum Pop con su trabajo "Mundos inmóviles derrumbándose".