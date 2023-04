Latores, la próspera parroquia a la vera del bosque milenario que hollaron los romanos

Los hórreos que aún se conservan en los distintos núcleos de Latores demuestran que la historia de la parroquia está ligada a la agricultura y a la ganadería. Aún quedan algunas vacas por la zona y de vez en cuando se ven tractores en las estrechas carreteras que discurren por núcleos como Ayones, Llagú, Santo Medero o La Belonga, pero cada vez hay más chalés modernos y menos casas tradicionales. "Latores es fundamentalmente una zona residencial. Estamos a cuatro kilómetros y medio de Oviedo y vivimos en medio de la naturaleza. Es un privilegio y la gente que puede permitírselo no duda en aprovecharlo", explica Galo Blanco, que hace 31 años también se mudó a Latores desde Oviedo junto a su mujer, la pintora y escultora Encarna Díaz. "A raíz de la pandemia se están construyendo muchas casas nuevas. Además, la mayoría de las que estaban en venta ya tienen nuevos dueños. Cada vez se ven más familias con niños y esa esencia tradicional que aún conservan los vecinos más mayores se está diluyendo para dar paso a un nuevo tipo de habitantes. No obstante, todavía seguimos siendo zona rural, internet nos llegó a las casas hace tan solo cuatro años", añade Blanco.

Galo Blanco, natural de Zamora, conoció a su mujer en Valladolid cuando estaba estudiando Enfermería. Ella, allerana de Moreda, se había desplazado allí con su familia por motivos laborales de su padre y surgió el amor. Se casaron en tierras castellanas y regresaron a Oviedo en el año 1977, cuando Galo Blanco consiguió un puesto de trabajo en el viejo HUCA. "Al principio vinimos a vivir a la ciudad, cerca del hospital porque yo trabajaba allí y buscábamos la comodidad. Años después, mi suegro hizo la casa en Latores y cuando estaban metiendo los muebles falleció mi suegra. Llevó tal disgusto que no quiso venir a vivir aquí y la casa se quedó vacía, así que fuimos nosotros los que decidimos trasladarnos", explica Blanco. Aquello fue en el año 1992. "Esperamos a venir a que mi hija María cumpliese los dieciocho años para que pudiese sacarse el carnet de conducir porque, a pesar de estar tan cerca de la ciudad, los vecinos de Latores no tenemos un servicio de transporte en condiciones que nos conecte con Oviedo. Los chavales y la gente mayor no tienen autonomía y esa es una de las cosas malas que tiene vivir en esta parroquia. Estamos aislados al lado de Oviedo", asegura Galo Blanco.

De hecho, la lucha por conseguir un servicio de transporte público de calidad fue lo que llevó a Galo Blanco a hacerse cargo de la Asociación de Vecinos de Latores en el año 2016. "La asociación llevaba más de diez años parada y volvimos a empezar con la actividad, principalmente para tratar de conseguir que el autobús llegase a todos los núcleos de la parroquia, pero a veces negociar con los políticos es como darse contra una pared. Aunque llevamos décadas pidiéndolo, el autobús solo para en Latores y eso a nosotros no nos sirve porque la parroquia es muy extensa y para ir a Oviedo tenemos que depender del coche o pagarnos un taxi". A este respecto, el Ayuntamiento de Oviedo se comprometió la semana pasada a modificar la línea de autobús para que el servicio llegue también a Santo Medero y Ayones. Además, el Consistorio está estudiando si es viable ampliarlo hasta Llagú. "A ver si es verdad, sería sin duda una gran noticia, pero también estaban aprobados los cambios con el anterior tripartito (IU, PSOE y Somos) y al final se quedó en nada", dice Galo Blanco, que el pasado viernes dejó de ser presidente del colectivo vecinal "por cansancio y falta de entendimiento con algunos vecinos de la parroquia".

Esa falta de entendimiento a la que alude Blanco tiene que ver con las canteras que operan en Latores, que han creado bastante división entre los vecinos que las defienden –muchos de ellos trabajan en ellas– y los que no comulgan con su actividad. "Para mí son un problema porque generan mucho ruido, polvo y tráfico de camiones. No hay más que ver que han tenido muchos pleitos con los vecinos que viven en las inmediaciones. Yo solo pido que cumplan la normativa. Les ponen multas, les clausuran instalaciones y siguen en las mismas", afirma. "Un ejemplo claro del daño que han hecho estas instalaciones es la desaparición del castro de Llagú, que fue arrasado con la ampliación de una de las canteras", dice. El castro de Llagú, que en su día fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), fue identificado en 1958 por José Manuel González y su ocupación se prolongó desde comienzos de la Edad del Hierro hasta los primeros siglos de la ocupación romana. "Hay días en los que tenemos una nube de polvo que cubre toda la parroquia. Los ecologistas están hartos de mandar fotografías a la consejería de Medioambiente para denunciarlo, pero no sirve de nada. Es una pena que ocurra esto porque Latores es un auténtico paraíso natural", señala Galo Blanco.

Y no le falta razón. La parroquia es sin duda un paraje inigualable en cuanto a naturaleza y los vecinos consideran que este tesoro tiene que aprovecharse. "Por poner un solo ejemplo, tenemos ahí el bosque de la Insierta, que es una extensión enorme con especies de árboles autóctonos y muchísimo potencial", señala Blanco. De hecho, desde la asociación de vecinos de Latores se había lanzado una propuesta para sacarle partido al bosque. "Se podría utilizar para desarrollar actividades lúdicas, deportivas e incluso artísticas. Solo habría que limpiar las sendas y caminos que ya existen y poner un poco de interés", señala. "En Barcelona, concretamente en Montjuic, existe un proyecto que puso en marcha un asturiano que está funcionando a las mil maravillas. Es una especie de parque multiaventuras, con tirolinas y otros elementos para el ocio. Eso se lo dijimos al anterior tripartito, pero nuestra sorpresa fue que después de habérselo propuesto nosotros salieron en los medios diciendo que querían hacer algo similar en el bosque de La Zoreda, en La Manjoya", añade. "El bosque de la Insierta comunica directamente con la senda de Fuso y llega casi hasta los depósitos del Cristo. Tenemos que aprovecharlo", reitera.

Últimamente, a la parroquia se le abre una ventana de oportunnidad después de que el Oviedo haya elegido unos terrenos en Santo Medero para situar su futura ciudad deportiva. La operación aún está en una fase inicial pero, con el tiempo, la instalación está llamada a cambiar la realidad de Latores.

De Latores a Roland Garros

La vida de Galo Blanco siempre ha estado ligada al deporte. De hecho él fue quien le metió a su hijo el gusanillo del tenis, una afición que lo llevó a convertirse en profesional y a conseguir logros tan importantes como llegar a los cuartos de final de Roland Garros en el año 1997 o a ganar en diferentes torneos a figuras de la época como Pete Sampras o Andre Agassi. "Yo jugaba mucho y lo llevaba al Centro Asturiano, donde ya le daba a la raqueta con cuatro años. Destacó muy pronto y con doce años recibió una beca de la Federación Catalana de Tenis y se marchó a vivir a la residencia Blume (Madrid). Después ya se fue al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (Barcelona) y despegó profesionalmente. Fue una decisión difícil para nosotros como padres, muy dura, pero él estaba convencido y al final salió bien. Puede vivir del tenis y ha sido feliz haciendo lo que le gusta, que es lo mejor que te puede pasar en la vida". El tenista no llegó a vivir en Latores, pero cuando visita la casa de sus padres aún pelotean en la cancha que tienen en el chalé. "Yo tengo el título de entrenador nacional. De hecho estuve durante dieciocho años de director de la Escuela del Club de Tenis de Oviedo. Ahora entreno a mis nietas en casa", explica entre risas.

El condado que le otorgó el Rey como premio a Sabino Fernández Campo

Sabino Fernández Campo, Grande de España y jefe de la Casa del Rey durante 16 años, fue sin duda uno de los mejores embajadores de Latores. No en vano, llevó el nombre de la parroquia natal de su padre asociado al título de conde que le concedió el Rey Juan Carlos I: Conde de Latores. El día en que se conocía su ascenso a la clase nobiliaria española, Sabino Fernández Campo manifestaba su deseo de que el nombre elegido para el título fuese "un homenaje" a su padre, natural de Latores, "porque a él le debo lo que he llegado a ser". El real decreto por el que el Rey creaba el título nobiliario de conde de Latores para Sabino Fernández Campo decía lo siguiente: "Porque me ha asistido en todo momento con agudo talento, prudente criterio, leal consejo y generosidad ilimitada en las tareas que me ha correspondido realizar a lo largo de una etapa trascendental en la historia de España".