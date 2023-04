Ante las recientes declaraciones del Alcalde de Oviedo muy críticas con la Universidad y el Principado por el traslado de Minas a Mieres, la candidatura Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo que encabeza Gaspar Llamazares cree que "Canteli se vuelve a equivocar". "Más allá de los insultos y las descalificaciones que dedica al Principado de Asturias y a la Universidad de Oviedo", explicó, "incurre en una deslealtad institucional reiterada que no tiene calificación. Como alcalde que representa a todos en Oviedo no puede elevar su opinión más allá y arrogarse un papel impropio de su cargo". "Estas descalificaciones no son serias ni sensatas, nosotros defendemos el diálogo, la autonomía universitaria y la colaboración", concluyó Llamazares.