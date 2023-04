La Universidad rechaza que el Think Tank de Minas pueda consultar el expediente del traslado

La Universidad de Oviedo ha rechazado la petición del Think Tank Escuela de Minas 2050 –la asociación fundada por antiguos estudiantes del centro y de la que ahora forman parte alumnos actuales, profesores e ingenieros– para personarse como parte interesada en el trámite administrativo que va siguiendo la mudanza de estos estudios con dirección al campus de Barredo (Mieres). El mismo rechazo que sufrió hace unas semanas el Ayuntamiento de Oviedo, cuando reclamó ser parte del proceso al sentirse agraviado por el traslado, lo que le permitiría tener acceso a toda la documentación que está gestionando la Universidad. La institución fundamenta su negativa en que no es competente "para pronunciarse sobre la legitimación porque la competencia es del Principado de Asturias". El mismo argumento que le dio al consistorio.

El presidente de este Think Tank, Juan José del Campo, aseguró que ese argumento viene a reforzar "lo que siempre hemos sostenido, que se trata de una decisión política (la de la extinción de la Escuela) que decide el Gobierno del Principado". Y agregó: "La autonomía universitaria a la que alude Adrián Barbón queda condicionada a la decisión de su propio Gobierno". La asociación adelantó que va a recurrir esta decisión de la Universidad. Entienden que la institución académica sí que está tomando pasos para la extinción de la Escuela y la posterior mudanza de los estudios a Mieres. Por ejemplo, Del Campo aseguró que el Consejo de Gobierno del 29 de julio de 2022 y el Consejo Social de 6 de septiembre de 2022 de la Universidad de Oviedo decidieron "la supresión de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo".

Por su parte, el portavoz de la campaña electoral del PP, José Cuervas-Mons, manifestó ayer su "apoyo absoluto" al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en su lucha por mantener la Escuela de Minas en la ciudad. "Ratificamos el respaldo a todos los sectores que están peleando para que la Escuela no se vaya de Oviedo. Es otro robo más de Barbón a la capital de Asturias", resaltó Cuervas-Mons, "el alcalde tiene toda la razón cuando señala al presidente del Principado, que es quien en última instancia va a permitir ese robo, y lo hace consciente y malintencionadamente". También puso el acento en que "queremos comprometernos con la defensa de la escuela para que se quede en Oviedo y adquirimos el compromiso de que si llegamos al Gobierno haremos todo lo posible por revertir esta situación de manera inmediata, si es que se consuma, que espero que no. Nadie quiere perjudicar al campus de Mieres, estamos a favor de reforzarlo, pero no a costa del traslado de Minas, que es un error que Barbón va a pagar como responsable último de esta maniobra contra la ciudad de Oviedo".

Hace unos días, el propio Ayuntamiento desveló que la Universidad le había cerrado el paso y que no le dejaba personarse como parte interesada en el proceso de Minas. Entienden los servicios jurídicos municipales que la Universidad está reconociendo de manera oficial que la competencia respecto al traslado de la Universidad corresponde al Principado quien, sin embargo, en reiteradas manifestaciones públicas ha apelado a la total autonomía universitaria. Lo que molesta al Consistorio es la impresión de que tanto la institución académica como el Ejecutivo regional se están lanzando la pelota los unos a los otros. Con toda la información que ha recabado hasta la fecha el Ayuntamiento, considera que el traslado de los estudios a Mieres podrían ser declarados como nulos debido a que la Universidad "está dando pasos hacia una manifiesta ilegalidad", según fuentes municipales, "aprobando cuestiones que requieren que les dé luz verde el órgano competente que es el Principado con lo que podrían estar incurriendo en acuerdos con vicios de nulidad, es decir, que no se ajustan a derecho y son susceptibles de ser anulados". Canteli llamó a Barbón parar este "latrocinio".