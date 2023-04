Los vecinos de Ciudad Naranco exigen que el moderno complejo deportivo dedicado al atletismo que se va a construir en el barrio, a los pies de la Pista Finlandesa, también incluya equipamientos y espacios de uso público. "No tenemos ningún sitio para hacer deporte y esa es la única parcela municipal que hay en el barrio. No nos oponemos al proyecto, pero la parcela es muy grande y creemos que se pueden habilitar equipamientos para los vecinos. Debemos ser el único barrio de Oviedo que no tiene espacios públicos para hacer deporte", asegura Marisa Álvarez, la presidenta del colectivo Activa Ciudad Naranco.

Los integrantes de la asociación que preside Marisa Álvarez llevan tiempo denunciando que las únicas instalaciones deportivas que existen en el barrio son de carácter privado. "Los niños tienen que jugar al fútbol en la Plaza de Juan Pablo II porque no tienen ni siquiera una pista donde hacerlo", explica Álvarez. El arena del Naranco, la pista cubierta con capacidad para 3.000 espectadores y un espacio deportivo homologado para campeonatos internacionales, saldrá a licitación por 22,8 millones de euros. El equipo de gobierno de Alfredo Canteli aspira a poder traer al corazón del Naranco, junto a la pista finlandesa, lo mejor del atletismo internacional, y por ello uno de los requisitos de los pliegos incluyen que la pista tenga el certificado de homologación de la Federación Española de Atletismo y de la World Athletics Indoor.