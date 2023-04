Juegos para testar a futuros científicos

Bernard Prieto Dalla-Porta, Sara Montes Menéndez y Enrique Rubio Miralles, tres alumnos del Colegio Internacional Meres, lograron a principios de marzo un auténtico hito: por primera vez, los tres primeros clasificados de la Olimpiada de Química, en categoría regional, procedían del mismo centro educativo. Este pasado fin de semana, los tres jóvenes, estudiantes de segundo de Bachillerato, representaron a Asturias en la final nacional de la Olimpiada, celebrada en Valencia. Una competición en la que cosecharon un gran resultado: Enrique Rubio logró una medalla de oro al terminar entre los diez primeros, en concreto en séptima posición, y Bernard Prieto logró una plata al finalizar el undécimo.

Como suele suceder en estos casos, el resultado cosechado en la Olimpiada, aunque brillante, no es para los alumnos tan valioso como la experiencia adquirida, tanto en la final en sí como en las semanas de preparación que, antes de viajar a Valencia, completaron los tres estudiantes. "Son alumnos muy trabajadores y muy preparados, y estuvieron a la altura de la exigencia. Cada semana tenían dos días de clases adicionales con José Luis Rodríguez Blanco, catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo, al acabar su jornada escolar", relata María del Carmen Lauret, la profesora que acompañó a los estudiantes en todo este proceso.

Los tres jóvenes destacan el alto nivel de la enseñanza que reciben en Meres, que se traduce también en los buenos resultados de otra estudiante de su clase, Teresa Coca, que logró una mención en la propia fase regional de la Olimpiada de Química, así como el desempeño que los propios estudiantes han tenido en otras competiciones similares, como la Olimpiada de Biología (Prieto terminó segundo en la fase regional) o la de Filosofía, en la que Enrique Rubio quedó tercero. Pero ni ese bagaje previo ni su entrenamiento les había preparado para lo que tenían que enfrentar en Valencia.

Para empezar, el viaje fue más largo de lo esperado. "El primer día llegamos tarde. Teníamos que estar allí el viernes a las siete de la tarde, ¡y llegamos a menos cinco!", explica Sara Montes. Pronto vieron que, si bien había un gran ambiente entre los participantes, algunos iban con una marcha más. "Se notaba los que iban a por todas, que venían de una formación muy especializada e iban a la Olimpiada con el objetivo de ganar", explica Prieto. La competencia, en todo caso, se diluía bastante gracias a medidas como que los alumnos tuviesen que compartir cuarto con estudiantes de otras comunidades, lo que favorecía la convivencia.

Las pruebas se concentraron en la jornada del sábado. Al igual que en la fase regional, había una parte tipo test, y otra en la que tenían que desarrollar tres problemas específicos. Por ahí comenzaron, el sábado por la mañana, y notaron ya la dureza de las pruebas. "Eran problemas complicados, uno sobre el ácido cítrico, otro sobre el benceno... no era un nivel de Bachillerato, era más propio de Universidad", reflexiona Prieto. "Yo me ofusqué, me retrasé mucho y no terminé la prueba, me quedó un problema por hacer", revela Sara Montes.

Tras la comida llegó el test, más ajustado a lo que habían sido las pruebas de la fase regional. Las medallas se entregaron el domingo, y los tres jóvenes alumnos del colegio Meres retornaron a casa. Exhaustos pero agradecidos por la experiencia, ayer ya apuntaban a sus próximos retos, los exámenes del Bachillerato Internacional y la EBAU. Y el próximo año, la Universidad: Sara Montes quiere hacer Medicina, Enrique Rubio quiere comenzar Ingeniería Química para después especializarse en Ingeniería Ambiental, y Bernard Prieto se debate entre Biología, Medicina o algo relacionado con la Biotecnología, siempre pensando en dedicarse a la investigación.