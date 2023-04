El Campo San Francisco se ha convertido en un parque peligroso a ciertas horas del día. Al menos así lo denuncian los integrantes de la asociación Oviedo Reconquista, un colectivo que aglutina a vecinos de varias zonas del centro de la ciudad y que ya ha recibido varias quejas al respecto. "Hay sitios por los que no se puede pasar, sobre todo a partir de que oscurece y los fines de semana. Hay pandillas que asustan a la gente y por eso la mayoría de vecinos evitan cruzar el parque. Además, se producen todo tipo de trapicheos", asegura el presidente de Oviedo Reconquista, José Antonio Caunedo.

Los vecinos del centro de Oviedo exigen más vigilancia policial para evitar que el Campo San Francisco, uno de los pulmones verdes de la ciudad y todo un emblema de la capital del Principado, sea un espacio completamente seguro. "Hace un par de meses tuvimos una reunión en la Comisaría con representantes de la Policía Nacional y les comentamos el problema. Son conscientes de la situación y están vigilantes, pero por el momento no se han solucionado las cosas", afirma Caunedo. "La gente tiene miedo a atravesar el parque, sobre todo por algunas zonas en concreto. Una de las más conflictivas es la que se encuentra en las inmediaciones del viejo palomar", añade el representante vecinal".

Tráfico

Por otro lado, los representantes del colectivo Oviedo Reconquista no están muy de acuerdo con los planes que baraja el Ayuntamiento para aliviar los atascos que se producen en Ciudad Naranco a consecuencia de las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria. Los vecinos del centro consideran que permitir la bajada de vehículos a través de Viaducto Marquina sería una medida equivocada. "Aunque sea algo pasajero pensamos que no es lo correcto. No se puede descongestionar una zona de Oviedo para crear más atascos en el centro. Si se permite la bajada de vehículos por Viaducto Marquina se va a montar el caos en calles como Independencia o Marqués de Pidal", asegura José Antonio Caunedo. "Además, Ciudad Naranco es la salida para todo el tráfico de la zona oeste de Oviedo, se puede montar una gorda en el centro", añade.

A este respecto, los vecinos del centro proponen otra alternativa para tratar de mejorar los embotellamientos que se producen a diario en Ciudad Naranco. "Evidentemente es algo que tienen que estudiar los técnicos, pero una opción sería permitir que el tráfico saliese por la Losa", dice José Antonio Caunedo.