Las viviendas para alquilar de la Sareb en Oviedo están en zonas de "baja demanda"

El conocido como "banco malo", que durante la tremenda crisis bancaria e inmobiliaria de 2008 aglutinó buena parte de las viviendas procedentes de embargos, solo cuenta con 33 pisos en Oviedo a los que se les podría poner el cartel de "se alquila" como ha propuesto el Gobierno a través de la ley de vivienda que se aprobará esta semana en el Congreso. Se trata, según las inmobiliarias de la ciudad, de pisos que están ubicados en barrios calificados como de "baja demanda" y que, a la hora de la verdad, en el mercado, lo tendrían muy complicado para encontrar inquilinos. En su mayoría están repartidos por los barrios de la Tenderina o Vallobín y gran parte está en mal estado.

Un dato curioso es que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuenta con poco más de una treintena de pisos, pero aglutina más de medio millar de lo que se conoce como "anejos", es decir, trasteros y garajes. La mayor parte están bajo las entrañas de los bloques de las dos primeras promociones de La Manjoya. Tiene una explicación. La aporta el presidente de la asociación vecinal Eduardo Arnáez. La tercera de las fases de estas viviendas iba a levantarse en unos terrenos en los que era imposible construir cocheras con lo que se repartieron entre el resto de los bloques de un vecindario que habitan más de un millar de personas. Como medida preventiva. Aquella promoción quedó sin construir, a la espera de que alguna promotora se hiciera cargo de los trabajos. A esa urbanización a las afueras de Oviedo le pilló la crisis de pleno. Tanto que el Sareb, en su momento, sí que tuvo que quedarse con una importante bolsa de viviendas de aquellas promociones. Pero encontraron comprador muy rápido porque salieron a la venta a mitad de precio. Un ático que costaba 300.000 euros, con las rebajas se quedó en 160.000, pone de ejemplo Arnáez. También defiende que la de La Manjoya es la única zona de expansión del municipio. "Pisos aquí ya no queda ninguno, los que quedaban se vendieron muy rápido, hubo muchísima demanda para ellos", asegura el líder vecinal.

El portavoz de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias) en Oviedo, José Ramón Fuente, aseguró que el mercado del alquiler está subiendo con una enorme fuerza en la capital asturiana durante estos últimos años. A juicio de Fuente, el Ejecutivo está enfocando mal el problema. "Parece que siempre se va en contra de los propietarios, aquí no pasa como en otras zonas de España en las que hay empresas que tienen un montón de pisos para alquilar, aquí los propietarios son personas de una cierta edad, con un par de viviendas en propiedad para quienes el alquiler forma parte de su ahorro familiar", señala el portavoz de las inmobiliarias. Con esos datos sobre la mesa, echa en falta medidas que fomenten que se puedan poner en el mercado más viviendas para alquilar, lo que provocaría una bajada de los precios. "Sería necesario articular algún tipo de medida fiscal o de ayudas a la rehabilitación para que los propietarios puedan hacer reformas", asegura. Según los datos que manejan las inmobiliarias en los últimos años el número de viviendas con el cartel de "se alquila" ha descendido notablemente. Del orden del 30% debido al miedo que tienen los propietarios a los posibles impagos, por pura inseguridad jurídica.

Las viviendas que tiene el Sareb provienen de créditos que quedaron impagados durante los peores años de la Gran Recesión. "Algunas las vendió a fondos buitre y lo que tiene ahora es muy poco", asegura el presidente del Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Antonio Vega. El precio de los alquileres ha subido con mucho ímpetu últimamente, justo al mismo tiempo que la oferta se iba achicando. Según los datos de las inmobiliarias alquilar un piso medio en la capital asturiana, de unos 70 metros cuadrados, tiene un coste de unos 600 euros. El precio subió pero, afirma Vega, no es una situación insostenible. Tampoco comprende las medidas que pretende poner en marcha el Gobierno: "No sé la razón por la que tenemos que meternos a regular nada, si un señor tiene una vivienda que no alquila va a acabar bajándole el precio solo". Reconoce que la demanda va al alza. "Hay mucha demanda, la gente se quiere emancipar, pero hay pocas viviendas", asegura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció otras 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del ministerio de Defensa. En Oviedo el Ejecutivo central tiene una parte de la antigua fábrica de armas de La Vega, aunque está negociando ceder parte al Ayuntamiento y al Principado. Precisamente, en los terrenos propiedad de Defensa están proyectados varios bloques de pisos.