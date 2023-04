A espadazo limpio por Oviedo

Cuando el jubilado Francisco Vázquez se encontró con una decena de jóvenes batiéndose a espadazos en mitad de la calle San Francisco no se podía creer lo que estaban viendo sus ojos. "¿Pero qué es lo que pasa aquí?", preguntó sorprendido al resto de curiosos que ya se habían parado al ver la refriega. Pronto se dio cuenta de que la sangre no iba a llegar al río. La escena que estaba contemplando no era más que un reclamo para que el público entrase al claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo a disfrutar de la exhibición de esgrima histórica ofrecida por los integrantes de la Escuela Gaudiosa, una de las actividades que se integraron ayer dentro la segunda edición de las Jornadas Culturales organizadas por una asociación que tiene como fin "la difusión de la historia, la cultura y la esgrima histórica como arte marcial, de una manera muy ligada al ámbito social, cultural, académico e institucional", explica su presidenta, Carolina Lasheras.

Una vez en el interior del edificio universitario y aclarado el episodio de la calle San Francisco, los miembros de la Escuela Gaudiosa hicieron un recorrido histórico por el mundo de la esgrima europea, desde la Edad Media hasta nuestros días. Protagonizando combates simulados, mostraron a los asistentes armas como las espadas largas, los sables o las espadas roperas, oriundas de España y las herramientas con las que se desarrollo principalmente la Verdadera Destreza, "un método global de lucha con un fuerte componente matemático, filosófico y geométrico", explicó a los asistentes Daniel Ibaseta, esgrimista desde hace doce años y director de sala de la Escuela Gaudiosa. "La Verdadera Destreza es un sistema de normas que enseñaban a no matar porque sí y que mostraban una serie de valores, como que no siempre gana el más fuerte. La Verdadera Destreza le pone orden al caos de la batalla", añade Ibaseta. Uno de los que no quiso perderse la cita de ayer fue el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que se atrevió incluso a batirse en duelo con la presidenta de la asociación Gaudiosa. "Este tipo de iniciativas que tienen que ver con la cultura siempre serán bien recibidas en la Universidad", asegura Villaverde. Lautaro Quiroga, un niño que asiste habitualmente a las clases de esgrima histórica que ofrece el colectivo en el Hotel de Asociaciones de Santullano, fue más directo. "La verdad es que luchar con espadas mola mogollón, te sientes como en las películas", afirma. Antes de la exhibición tuvo lugar una visita guiada por el Edificio Histórico capitaneada por Ana Quijada, gestora de Bienes culturales de la Universidad de Oviedo. A continuación se celebraron talleres de iniciación a la historia y el uso de la espada larga, donde los asistentes pudieron aprender conceptos básicos sobre este arma.