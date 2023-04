Las novelas pueden servir "para leernos en ellas" pero también "para pensar que uno pudo ser distinto". El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince lo corroboró cuando, tras su éxito con "El olvido que seremos", el libro en el que novela la vida de su padre, activista de los derechos humanos asesinado por grupos paramilitares, notó que muchos lectores se miraban en este personaje con "muchísimo encanto", un "hombre bueno", porque habían tenido "una experiencia de paternidad positiva", pero también venían otros "que habían carecido de ella". "El libro les compensaba esa falta, les ofrecía una experiencia posible, por evocación o por sustitución". De esas alternativas, de esos mundos posibles, habló ayer el autor en Oviedo, en un abarrotado Salón de Té, invitado al ciclo de "Las Tertulias del Campoamor", en coloquio con el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Tino Pertierra.

Aunque "El olvido que seremos" fue la novela que le dio a conocer –"antes no me leía nadie, y no me voy a quejar, porque es mejor tener un libro que no tener ninguno"– Abad vino a Oviedo a hablar de "Salvo mi corazón, todo está bien", una novela que Pertierra celebró como "transformadora" y en la que el novelista colombiano utilizó su operación a corazón abierto como materia de ficción.

"Me gusta escribir como hablan las mujeres; hablan mejor, con más gracia"

Aquella experiencia fue, contó, "psicológicamente muy fuerte". "Más o menos te matan unas horas, te paran el corazón, no funcionan los pulmones, ni respiras ni palpitas y el tiempo no transcurre, es la nada absoluta". La novela es, también, una novela de curas, pero, a diferencia de otras obras suyas sin el anticlericalismo con el que tanto sufría su madre. "Me dije que iba a escribir un libro de curas buenos para que mi mamá se pusiera contenta. En todo caso, es como hay que hacerlo, como Fermín de Pas, que acaba no cayéndole bien al lector, pero no es un cura idiota".

En un diálogo divertido y con muchas referencias a la literatura y la religión, el entorno familiar de Héctor Abad salió varias veces a relucir. Explicó que solo puede contar un historia si se la imagina en la voz de sus hermanas, grandes cuentistas que inventaban mentiras en sus relatos orales. "Mis novelas están muy modeladas por mi hermana mayor y mi hermana la segunda, las mujeres en mi familia han estado muy pegadas a la tierra, los hombres van más despalmados. Y creo que las mujeres hablan mejor, con más gracias, y por eso me gusta escribir como hablan las mujeres". En esa bilocación que la literatura permite, a Abad no solo puede hablar como una mujer, sino pensar, también, en otras vidas que no tuvo. "Son los exfuturos de los que hablaba Unamuno, cómo hubiera sido si hubiera sido gay, o músico... Todo eso te ayuda a pensar".