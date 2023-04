Hevia Ballina: "Mi trabajo de archivero es el reflejo de mi amor por Asturias"

El sacerdote Agustín Hevia Ballina, canónigo de la Catedral y exdirector del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, entre otros muchos méritos, recibió ayer un merecido premio a toda su carrera como guardián, estudioso y divulgador de la historia y el patrimonio cultural asturiano. El salón de actos del Archivo Histórico de Asturias llenó sus butacas para el acto de presentación del libro "Verba volant, scripta manent. Escritos en homenaje a Agustín Hevia Ballina, Archivero de la Iglesia", una recopilación de trabajos y estudios de variada temática, elaborados por trece autores diferentes, que tienen como denominador común a Asturias y que se nutren de documentos históricos como los que tanto ha mimado Hevia Ballina.

"Todos queremos rendirle un tributo a don Agustín por el apoyo que siempre nos prestó en nuestro trabajo, por compartir su sabiduría, por sus consejos y por su asesoramiento, siempre de gran ayuda en nuestras profesiones, fruto de su espíritu generoso y de su vocación de servicio a la cultura asturiana y a los demás. Su labor es impagable", explica María Concepción Paredes, la directora del Archivo Histórico de Asturias, que es una de las autoras que participa en el libro y la encargada de su edición. El resto de autores que colaboran en el libro son Manuel de Abol, José Antonio Álvarez, Ángel Argüelles, Miguel Calleja-Puerta, Guillermo Fernández Ortiz, Yayoi Kawamura, Ramona Pérez Castro, Raquel Sáenz, María Sanhuesa, María Josefa Sanz, Juan José Muñoz Escalada y Nestor Vigil. "Son todo autores ligados a la Universidad de Oviedo, a la de Murcia y al Archivo Histórico de Asturias", destaca Antón García, director general de Política Llingüística de la consejería de Cultura, órgano que ha colaborado para que el libro saliese a la luz.

Hevia Ballina, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, estaba ayer muy contento. "Es un orgullo que todos estos autores se acuerden de mí", decía poco antes del acto. Sobre el título del libro aseguró que los responsables han dado en el clavo. "Verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Este título sirve para poner de manifiesto que los archivos no son almacenes de papeles muertos, sino fuentes para estudiosos e investigadores", sostuvo el homenajeado. "Mi trabajo a lo largo de todos estos años no ha sido más que una manifestación de mi amor por la cultura de Asturias. Los que trabajamos con archivos y documentos manejamos de continuo la letra escrita como basamento de nuestra dedicación. Que no se pierda nunca la esencia de lo permanente. Escribid, escribid para que siempre quede constancia", les pidió a los presentes. "Esta intervención –por el discurso que ofreció ayer– yo la dejo escrita como testimonio de mi gratitud hacia vosotros", recalcó para terminar y para ganarse una sonora ovación.

En el acto también tomó parte Jorge Juan Sangrador, Vicario General de Asturias. "Agustín, entre otras muchas cosas, es un gran intelectual", dijo. "A esta presentación han asistido amigos, discípulos, religiosos, políticos y todo tipo de personas porque él siempre ha estado dispuesto a poner su conocimiento a disposición de los demás sin pedir nada a cambio. Este es un homenaje de la sociedad civil a un religioso que se lo ha ganado con creces", afirma Sangrador.