Bértolo: "Ana Garrido tomó un atajo para ser invulnerable, pero acabó en la cárcel"

Cada vez que Ana Garrido volvía a Degaña se quitaba las joyas que lucía con orgullo y como símbolo de estatus por las calles de Madrid. Era una estrategia para evitar preguntas incómodas en casa, en el pueblo. No convenía llamar la atención. La Ana Garrido de Degaña no era la misma que la de Madrid o la que actuaba como enlace de un grupo de narcotraficantes colombianos, en los años noventa. Su historia, movida por la ambición del dinero, ha quedado retratada en un libro, "La dama del Norte", del jurista de origen gallego Ulises Bértolo, que ayer se presentó en La Granja con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), José Ramón Chaves, como maestro de ceremonias. "Ana Garrido rechazó toda la educación más tradicional que recibió de niña y lo que quería era conseguir dinero de forma fácil para sentirse invulnerable, por eso intentó tomar un atajo", dijo Bértolo. Le salió mal. Acabó en la cárcel.

En estos momentos, de hecho, cumple una segunda condena por pertenecer a una organización criminal que, según Bertolo, "ha supuesto un mazazo para ella, se ha venido abajo porque creía que había ya pagado su deuda con la justicia". Todo empezó por ambición, pero explosionó porque quería el dinero para que su hijo no le faltara de nada. La faltó su madre que entró en prisión. Chaves destacó que se trata de una "gran novela, que no acaba bien". Sin destriparla mucho. "Es una epopeya increíble, tampoco es una narco novela, y hay escenas que son muy duras", dijo.

A Bértolo lo de escribir una novela sobre el narcotráfico no le atraía demasiado al principio. Pero fue la fuerza del personaje lo que acabó por convencerle. "Ahora Ana tiene 60 años y ha pasado la mitad de su vida en la cárcel", resaltó. En realidad, la degañesa destacó por su inteligencia en un mundo muy masculino. "Si en lugar de a la droga se hubiera dedicada a la exportación e importación de hortalizas también le hubiera ido bien, porque a lo que se dedicó fue a aplicar lo que había aprendido cuando estuvo trabajando de joven en unos grandes almacenes", señaló, "a ella lo que le gustaba era saber cómo se organizaba el almacén, no tocaba la droga". De hecho, en las muchas entrevistas que tuvo con ella le preguntó si alguna vez había consumido la droga que su organización movía. La respuesta fue un no rotundo. La historia está narrada en primera persona y Bértolo confiesa que lo único que le costó algo más fue meterse en la piel de ella cuando era una niña. Para completar la presentación, para hoy está prevista una salida a Degaña para conocer de la mano del autor y sobre el terreno, la infancia y juventud de Ana Garrido.