La sala Gong recibe hoy a una de las bandas de Rhythm and Blues más apreciadas en todo el mundo, los británicos "Dr. Feelgood". La velada, que comenzará a las ocho de la tarde, también contará con la participación del grupo "The Bo Derek’s", que traerán a Oviedo su repertorio de rock and roll en castellano.

A pesar de haberse formado en los años 70 del siglo pasado y de haber experimentado cambios en su formación inicial, "Dr. Feelgood" sigue ofreciendo una media de 200 conciertos al año, tanto en los más importantes festivales de verano como en sus giras por Inglaterra y por otros países europeos. Además de con sus grandes clásicos, los asistentes al concierto de hoy podrán disfrutar de algunos temas nuevos. No en vano, en noviembre del año pasado la banda británica editó un álbum titulado "Damn Right!", un disco que está teniendo una gran repercusión en el Reino Unido. El disco fue producido por su antiguo bajista, Dave Bronze.