La empresa que enfoca a Hollywood desde Oviedo

Oviedo le pone el foco a Hollywood. Una compañía de la capital, de nombre CineLenses, creó hace unos años un sistema para el intercambio (venta o alquiler) de lentes para rodajes que está muy de moda en la meca del cine. Su popularidad está creciendo como la espuma. Lo atestigua una de las paredes del despacho que esta compañía tiene en el centro de la ciudad en la que van recogiendo los hitos que su aplicación va alcanzando mes a mes. Van bien enfocados. Son como el "eBay" de las lentes.

La idea nació hace unos años y la tuvo Álvaro Solís que ya tenía una amplia experiencia en el sector. Había trabajado en equipos de cámara durante quince años y vio que había una necesidad: no había ninguna fuente en la que consultar y buscar información técnica de lentes. Sabe de lo que habla, trabajó en más de cuarenta películas y cientos de "spots" publicitarios. "Ocurría que estabas en mitad de un rodaje y te venía el del dron y te preguntaba cuánto pesaba la lente, para ver si podía soportar el peso, y ahí no hay posibilidades de sacar una báscula", asegura. Algo parecido pasaba con los zooms. No había ninguna base de datos en la que consultarlo. Otro problema. "Los fabricantes te dan la información de los productos que tienen ahora en el mercado, pero no la de los antiguos", señala.

Así que al principio la idea era la de crear una especie de Wikipedia de las especificaciones técnicas de las lentes. Pero de aquellas aparece en escena Paulino Villar que es el responsable del departamento técnico de la compañía y que se encarga de transformar las ideas de Solís. "Luego fueron los propios usuarios los que nos pidieron que añadiéramos una opción para alquilar los equipos", asegura. Así que la empresa fue creciendo. Al comienzo tuvo que hacerse un hueco, pese a la demanda. "Las lentes se venden por el boca a oreja; una parte más pequeña por Ebay; y otra a través de los grupos de Facebook", relata.

Desde octubre ya pusieron en marcha su "marketplace" (su mercado digital). Ahora mismo, según figura en una cartulina que adorna una de las paredes del despacho, se venden productos en su plataforma por valor de 8,5 millones de euros. "Desde el verano hasta ahora se han realizado transacciones por valor de más de tres millones de euros", apunta Solís. Las cifras son impresionantes.

El top de descargas de su aplicación proviene de la zona de Los Ángeles, de la mismísima meca del cine. "En todo el mundo hay siete millones de personas que trabajan en los equipos de cámara de la industria del cine, el mayor volumen está, por este orden, en Los Ángeles, en la India, en Corea del Sur y en Europa", resalta. Tienen ya 60 compañías que son clientes de CineLenses entre las que están fabricantes o casas de alquiler repartidas por, prácticamente, todo el mundo.

No tienen competencia en todo el planeta, salvo otra aplicación que solo recoge los datos de las lentes, pero no tiene posibilidades de vender o alquilar el material. Trabajan, además, con productos que tienen un elevadísimo valor. Un set de estas lentes tiene un valor medio de unos cien mil euros. No es para todos los bolsillos. Llegaron a vender a través de su aplicación uno de un cliente de Italia que tenía unas lentes "vintage" y que estaban valoradas en medio millón de euros. Encontró comprador, como no, en Hollywood.

Una de las peculiaridades de la compañía es que las lentes no llegan a pisar Oviedo. La compañía asturiana es un mero intermediario entre los compradores y los vendedores.

Ahora, CineLenses ha conseguido ganarse la etiqueta de empresa de base tecnológica (EBT) que le permite tener un acceso privilegiado a financiación y que la marca como una de las compañías con un mejor progreso de la región. Todo con muy pocos años de vida. Porque, tras algunas pruebas, todo tomó forma en septiembre de 2020. Es decir, en plena pandemia. Para darle impulso entraron en la compañía como socios Patricia Linares y Luis Poch, que son expertos en los mercados internacionales. Ahora se han puesto el objetivo de duplicar su facturación. Van por el buen camino, bien enfocados. Pueden conseguirlo antes de que acabe el año.