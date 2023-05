Pereda, un lugar en el que los vecinos trabajan los domingos para construir carreteras

Marcelino Riestra Fernández anda pendiente del reloj. Desde hace unos años tiene que hacer de taxista para llevar y traer a uno de sus nietos del instituto y no puede despistarse. El chaval es de los pocos menores que aún vive en Pereda y el transporte público municipal no da servicio a una parroquia rural en la que sólo hay censadas 172 personas. "Ahora sólo hay cuatro o cinco guajes por la zona. Creo que hay un autobús escolar para los que son más pequeños, pero tienen que bajar a cogerlo a Llamaoscura, que ya es La Manjoya", explica Marcelino Riestra, que tiene 76 años y lleva viviendo en Pereda desde que nació. "Cuando yo era pequeño íbamos a la escuela de El Condao y había 140 alumnos, setenta niños y setenta niñas que venían de todos los sitios. Había gente de Picuyanza, San Miguel, la Venta el Aire, Fresneo… Teníamos un maestro que se llamaba Celedonio que nos rompía una o dos varas al día encima del llombu. Eran otros tiempos y nosotros estábamos un poco salvajes", recuerda Riestra. "Por ejemplo, venía la mujer del maestro a plantar en una huertina que teníamos que arreglar nosotros. Cuando acababa y salíamos de clase se lo arrancábamos todo. Al día siguiente, otra somanta palos, pero que nos quitasen lo bailao".

La casa en la que vive Marcelino, ubicada en El Cantu y con unas vistas privilegiadas de la Sierra del Aramo, fue primero de su abuelo y después pasó a manos de sus padres. "La mayoría de las viviendas y las fincas que hay por aquí han ido pasando de generación en generación. Hay alguna casa de construcción más moderna, pero son las que menos. Muchos de los vecinos incluso somos familia directa. Por ejemplo, aquí cerca viven mi hijo y mi cuñado", explica Marcelino Riestra, que guarda en su recuerdo una imagen muy distinta de la parroquia de Pereda. "Antes había muchísima más gente. No es que hubiese más casas porque hay prácticamente las mismas, pero de aquella los matrimonios tenían hasta siete y ocho hijos y eso se notaba un montón en todos los sentidos. Nosotros sólo éramos dos guajes (su hermano ya ha fallecido) y eso ya era muy raro", afirma.

El padre de Marcelino Riestra, Juan Riestra, era natural de San Esteban de las Cruces. Tras casarse con Teresa Fernández dejó su trabajo de ebanista y pasó a formar parte de la plantilla de la Fábrica de Explosivos de La Manjoya, como buena parte de los vecinos de la parroquia de Pereda. "Era raro que en alguna casa no hubiese una o dos personas trabajando en la fábrica. La conexión con La Manjoya de los habitantes de Pereda siempre fue muy directa. Hay que tener en cuenta que allí había de todo, que era como una especie de ciudad en pequeño y que aquí no había nada. En Pereda hubo en su día un bar, pero no durante mucho tiempo. En realidad, si queríamos tomar algo teníamos que bajar a Llamaoscura", señala Marcelino. Después de la jornada laboral, la mayoría de los vecinos de Pereda aún tenían mucho trabajo en casa. "En cada vivienda había al menos ocho o diez vacas. Además, había fincas y se trabajaba mucho la tierra. Casi todo lo que comíamos era de casa. Nosotros llevábamos todas las semanas dos sacos de maíz a moler al molino de La Venta del Aire para comer en casa y para alimentar a los animales".

Marcelino Riestra comenzó a trabajar a los catorce años. "Estuve cinco años aprendiendo el oficio de electricista y después me pasé al sector de la construcción", afirma. Riestra fue encargado de una empresa del ramo durante tres décadas y después montó su propio negocio: Obras y Edificaciones Riomar. "La verdad es que no puedo quejarme porque me fue muy bien. Entre otras muchas cosas, trabajamos en la Cueva del Sidrón (Piloña) para facilitarles la labor a los investigadores de la Universidad que buscaban restos de los neandertales. Íbamos todos los veranos, en septiembre. Les movíamos la tierra con las máquinas, acondicionábamos los caminos para que pudiesen circular con los todoterrenos y pusimos agua, luz y barandillas en la cueva". Además de montones de viviendas y otro tipo de construcciones, la empresa de Marcelino Riestra se encargó de construir "seis o siete" albergues de la red asturiana del Camino de Santiago.

Gracias a su experiencia en la construcción, Marcelino Riestra fue uno de los impulsores de un proyecto que fue "fundamental" para la parroquia. "Antes aquí no había carreteras. Yo de aquella tenía un Seat 850 y tenía que subir por los praos, así que nos juntamos los vecinos, nos pusimos manos a la obra y construimos la mayoría de las carreteras que hay en la parroquia. Aquello fue a principios de los años setenta del siglo pasado. Después las mejoraron las administraciones, pero el trabajo inicial fue nuestro", señala Riestra. "Nos juntábamos los domingos y trabajábamos en sextaferia. La verdad es que por aquí siempre nos llevamos bastante bien y en general todo el mundo es solidario con los demás. Es lo bueno que tienen los pueblos", añade.

Esa unión entre los vecinos aún sigue existiendo en Pereda. De hecho, desde hace seis años funciona una nueva comisión de fiestas que inició su andadura con un objetivo muy claro: recaudar fondos para arreglar el cementerio de la parroquia, que se encuentra justo al lado de la iglesia de San Martín de Pereda. "Estaba cayendo todo. Las baterías de nichos pisaron y se veían las cajas. No podíamos seguir así", señala Marcelino Riestra. Ahora todo está en perfecto estado y el Camposanto luce como si acabase de construirse. "Primero hicimos la obra porque era urgente. Después, todo el dinero que recaudamos de las fiestas, año tras año, lo destinamos a pagar lo que se gastó".

Las fiestas de la Virgen de Pereda se celebran ahora el día 2 de junio junto a la iglesia, pero nada tienen que ver con las celebraciones que se hacían cuando Marcelino Riestra era un chaval. "Antes siempre se hacían en torno al domingo de Pascua. Duraban tres días y traíamos orquestas muy buenas porque la sociedad de festejos tenía muchos afiliados. Ahora no podemos traer ni una orquesta, el Ayuntamiento nos pone un par de gaiteros y vamos que chutamos. Lo hacemos todo en un día", afirma Marcelino Riestra. María Jesús Mangas, que tiene 90 años y también lleva toda la vida en Pereda, recuerda perfectamente las fiestas a las que se refiere Marcelino y otras que se montaban en la parroquia. "Íbamos al baile que había en Casa El Teyeru, en Las Segadas de Arriba. Íbamos andando, evidentemente, y teníamos que espabilar porque antes de oscurecer teníamos que estar en casa". Otros tiempos.

Aunque la presencia de hórreos en las casas y en las fincas de la zona rural de Oviedo es bastante habitual, en Pereda existen decenas de este tipo de construcciones tradicionales. Aunque algunas están seriamente dañadas por el paso del tiempo, la mayoría aún se conservan en buen estado. "Eso demuestra que en esta zona se trabajó mucho la tierra y que había buenas cosechas", explica Marcelino Riestra. Otra de las joyas de la parroquia de Pereda es sin duda la iglesia de San Martín, donde todavía se celebran misas cada dos semanas. El templo es de origen románico. Se trata de una edificación del siglo XII, quedando como elemento visible de esta época su portada principal, compuesta por tres arquivoltas apoyadas sobre capiteles de temática vegetal. Presenta una sola nave rectangular, a la que posteriormente se añadieron un pórtico atechado y una sacristía en su lado derecho.