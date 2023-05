El acusado de agredir a un abogado en Oviedo: "Fue un enfrentamiento mutuo; le golpeé, pero con la mano abierta"

Fue un suceso sonado, sobre todo porque un vecino hizo una grabación de la agresión que se hizo viral. Ricardo G. de la F., acusado de golpear brutalmente al abogado Carlos Hernández Fierro en la calle General Elorza de Oviedo, el 4 de marzo de 2021, después de que éste le afease que estuviese zarandeando y maltratando a su novia, admitió en la mañana de este miércoles haber golpeado al letrado, aunque con una salvedad: "Fue un 'enzarzamiento' mutuo. Le pegué, pero con la mano abierta, no puñetazos ni patadas a la cabeza". El joven está en prisión desde mayo del año pasado, debido a que se acercó a su novia, pese a que tenía una orden de alejamiento respecto a ella dictada cuando se produjeron los hechos que se juzgaban este miércoles.

En el juicio, Ricardo G. F., defendido por José Miguel Méndez, dijo que fue el abogado quien le provocó. "Iba bajando por la calle Gascona y se me quedó mirando. Me preguntó si pasaba algo, y yo le dije si le pasaba algo a él. Mi novia se fue a comprar y entonces me encontré con el junto al portal y me dijo si me pasaba a mí algo antes". Fue en ese momento cuando se produjo un enfrentamiento, según él aceptado por ambos. "Braceé y le di con la mano abierta y una patada en la rodilla. Me tenía agarrado y le tiré al suelo porque, si no, me tiraba él a mí", declaró. "Las lesiones en la cabeza se las haría al caer al suelo", añadió. Además, dijo, no pegó al perro del letrado.

El letrado declaró que todo empezó porque vio cómo zarandeaba y gritaba a su novia, motivo por el que le dijo: "Basta". Como le vio con el teléfono en la mano, el presunto agresor le espetó: "¿Tú qué estas mirando, estás llamando a la Policía?, y le dio un golpe que le tiró el móvil al suelo. Luego vendrían los golpes en la sien, las patadas a la cabeza, mientras estaba tirado en el suelo.

El acusado negó la mayor. "Veníamos de comer y tomar algo e íbamos de broma. No discutí con ella ni la zarandeé. Luego lo tuve que aceptar en el Juzgado de Violencia, porque me dijeron que la alternativa era un año de cárcel. Por eso acepte el alejamiento de ella".

El Fiscal pide para el acusado un año y medio de cárcel, más una indemnización de 30.000 euros por lesiones y secuelas y con el importe que se acredite por la asistencia veterinaria prestada a su perro, y al Sespa, por los gastos de asistencia médica ocasionados. La acusación particular, que ejerce el letrado agredido, cuyos intereses defiende su compañero de despacho Emilio Matanza, solicita cuatro años de cárcel y 40.000 euros de indemnización.