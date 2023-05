El Centro Asturiano invertirá 450.000 euros en construir este año un nuevo pozo de agua

Acabar con los problemas de suministro de agua en los meses de verano es una prioridad para la directiva del Centro Asturiano de Oviedo. El presidente del club, José Manuel Granda, aseguró este martes que la prioridad de la entidad en materia de obras para este año será la construcción de un nuevo pozo de agua capaz dar servicio a las grandes instalaciones del club de campo del Naranco. "Es un problema que hay que resolver, pues el año pasado tuvimos que pagar por subir más de 30 cubas de agua para evitar cortes", explicó minutos antes de participar una asamblea en la que el Centro aprobó con una amplia mayoría un presupuesto anual de 5,3 millones para el presente ejercicio.

La directiva se encuentra actualmente inmersa en los trámites de los permisos para construir un segundo pozo de agua que complemente el servicio del que abastece las instalaciones desde hace más de tres décadas. Se estima que el coste de la obra podría rondar los 450.000 euros y, si no hay ningún contratiempo, los trabajos podrían comenzar en el mes de junio.

Aunque la prioridad es asegurar el abastecimiento, desde el equipo directivo quieren dejar encaminada para la siguiente junta directiva que salga en las elecciones de finales de año el proyecto para construir dos nuevas pistas de tenis. "Tenemos 600 críos en la escuela y las siete que hay ahora se nos quedan pequeñas", destaca Granda, que estima dicha inversión en "unos 750.000 euros", la cual no comenzaría al menos "hasta el año que viene o el siguiente".

Granda quiso exhibir total transparencia en la asamblea ordinaria de ayer. "A mi casa no me he llevado nada", ironizó, sacando a relucir los más de dos millones de euros en inversiones acumulados a lo largo del mandato, así como una reducción similar en la deuda bancaria, que pasó del entorno de los 5 millones de euros a los 2,5 millones registrados al cierre del ejercicio de 2022.

Elecciones

El presidente cifró en unos 660.000 euros el dinero invertido en el último año para mantener el centro "en perfecto estado de revista", pero evitó pronunciarse sobre si finalmente optará a continuar cuatro años más al frente de la entidad a través de las elecciones que en principio serían convocadas en el mes de diciembre. "Soy muy mayor y hace falta un relevo joven, pero de momento es pronto para hablar de esto", aseguró el presidente del Centro, confiado en que de aquí a final de año aparezca alguna candidatura con savia nueva capaz de tomar las riendas del club.