Derroche solidario en el Amor de Dios

La ayuda nunca sobra. Es algo que saben bien los alumnos del colegio Amor de Dios, que han visto agotarse las 700 camisetas que tenían para repartir entre las personas que decidieron formar parte de su ruta "Gastando Suela", una caminata solidaria que se celebrará el próximo domingo 13 de mayo por las calles de Oviedo. Los fondos irán a parar al Centro de Apoyo a la Integración del Naranco, a Duchenne Project y a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias. Y aunque ya no quedan camisetas y el plazo para apuntarse había finalizado, el colegio ha decidido permitir inscripciones, aunque sin entregar camiseta, hasta el mismo momento de la ruta. También existe la posibilidad de enviar un donativo, para quienes no puedan estar el domingo pero quieran colaborar.

Antes de que los centenares de participantes se lancen a gastar suela por las calles de la capital, podrán recoger su camiseta y el material necesario para la ruta en el propio colegio, de 10.00 a 11.30 horas. Para amenizar la espera, la organización ha decidido montar un bar, talleres, una mini disco y un mercadillo de comercio justo, cuya recaudación será también para las entidades beneficiarias. En el transcurso de la ruta, el Amor de Dios ha previsto un puesto de avituallamiento en la plaza de Longoria Carbajal con productos donados por entidades colaboradoras. A partir de las 13.00 horas, para cuando está calculada la llegada a la plaza de la Escandalera, el final de la ruta, habrá un recibimiento a los participantes con puestos fijos de venta de merchandising y productos de las tres asociaciones. Además, la organización ha preparado para los que se animen a acudir a esta jornada benéfica música y animación y se sortearán artículos cedidos por diferentes comercios (una televisión, un bono de dos noches de casa rural, varios bonos para clases de paddle surf, kayak, entradas de cine, una visita guiada a un llagar, entre otros). No es la primera vez que los alumnos del Amor de Dios cumplen con labores solidarias. De hecho, desde 2018 analizan las necesidades de la capital asturiana, con apoyo de la concejalía de Servicios Sociales.