"Alberto & García" llega a casa de romería

Hay una pareja que este viernes a las 21 horas estará en la sala Tribeca de Oviedo para volver a escuchar a "Alberto & García" presentar "La herida". Vendrán, si cumplen la promesa, desde Madrid y después de haber descubierto al quinteto ovetense encima del escenario de la sala Sol de la capital del estado, hacer un par de semanas.

Ese juramento post-bolo del "pues vamos a ir a Oviedo a escucharos" ilustra muy bien el camino que lleva el grupo de Alberto, Manu, Dámaso y Leiva, el de unos currantes del pop-rock que son, además, artesanos exquisitos en la composición y la interpretación. Pasada la época de los pelatozos, el grupo de Oviedo acaba de firmar su quinto disco de estudio, después de aquel directo "Flores en el Campoamor" (2021) que siguió a "Flores Negras", y mantiene un actividad en todo el país constante y creciente, sin sobresaltos pero disfrutando cada conquista en conciertos como el de Madrid, con la sala a reventar, de la misma forma que transmite su música, de romería.

La música de "Alberto & García" ha tenido siempre patas en el folclore entendido como música popular, es decir, pop. Y las tradiciones que le interesan son muchas, llevadas a su manera. Hay muchas latinoamericanas. Pueden hacer cumbia pero no quieren ser el japonés tocando flamenco. Lo suyo es otra cosa. Una tercera vía en la que cada arreglo intenta estar justificado. El medio no es el mensaje. Si hay un solo de guitarra hortera es porque lo quieren así, si se mete un solo de saxo tiene que haber motivo, no tocar por tocar.

Hay en "La herida" una canción que dice: "Desde que tú te fuiste, rayito de luna, /yo vengo cantando para que alumbre la calle oscura". Referencias al callejero local aparte, los versos ilustran bien esa cualidad de iluminar con la música el sombrío paisaje sonoro asturiano, por más que ellos no lo ven así. Vienen, dicen Manu, Alberto y Dámaso, de la romería, de las orquestas, de las fiestas de prao. Eso también es música de la región.

El trabajo que presentan este viernes por la noche (entrada a 15 euros en epticket.com) lo han vuelto a cocinar, esta vez en dos tandas, con su productor Toni Brunet, pero esta vez se han ido a los estudios Gaua. El disco tiene un sonido grande, variedad de tendencias y alguna colaboración como la de De Pedro.

Para el concierto del viernes prometen alguna sorpresa pero no la desvelan todavía. La última vez que jugaron en Asturias fue en Gijón, y hace ya nueve meses. Tienen ganas de tocar, porque es lo que les gusta, saben y pueden hacer. Más si es en casa. Que no pare la fiesta.