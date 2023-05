Carolyn Carlson: "Muchos artistas están preocupados por sanar nuestro planeta"

La última coreografía de la californiana Carolyn Carlson no podía venir más a propósito tras la reciente oleada de incendios en Asturias. El espectáculo "The Tree", la nueva entrega del Festival de Danza Teatro Campoamor, esta tarde, a las 20.00 horas, está inspirada en las llamas y en toda su fuerza simbólica y expresiva. Carlson, una leyenda de la danza, expresa, a través del movimiento de sus bailarines, la tragedia de una naturaleza al borde del colapso y, al mismo tiempo, la esperanza y el convencimiento de que renacerá de sus cenizas. Desde París, donde reside y dirige su compañía, Carolyn Carlson cuenta que "The Tree" trata "sobre el cambio climático, revela la belleza de la naturaleza y cómo es necesario, para su preservación, que coexista con la humanidad". "En la actualidad, en el mundo del arte, de la música, el teatro y las artes visuales, muchos artistas asumen los valores ecológicos y están preocupados por sanar nuestro planeta", explica la bailarina. "La danza es una fuente única para visualizar temas a través del movimiento y las percepciones", añade. "Esa es nuestra pequeña contribución: brindamos información a la gente desde un punto de vista poético y compartimos con ella expresiones universales de emoción y de conciencia plena", afirma.

Carlson entiende la danza como "una forma de arte total en movimiento que crea energía circular" y a la que "la música, la decoración y las luces dotan de un ambiente, en el tiempo y el espacio, que permite al público acceder a una inmersión total en esa experiencia de poema visual". Ella es partidaria de dejar que los espectadores saquen sus propias conclusiones y "hagan sus propias interpretaciones" de sus espectáculos, también de "The Tree", porque entiende que "cada uno tiene su propio lenguaje emocional".