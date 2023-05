"A la gente joven hay que contarle quién es Lorca, y nuestra obligación es hacerlo"

Allá por 1986, el actor, escritor y director Fernando Guillén Cuervo conoció Oviedo gracias al rodaje de la serie "Segunda enseñanza", donde compartió pensión con un desconocido Javier Bardem, como recordaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA. Fue antes de participar en un coloquio en LibrOviedo sobre "Literatura en castellano adaptado al cine" junto a los escritores

Jorge Enrique González Pacheco y Manuel García Rubio, y el director Emilio Ruiz Barrachina, con quien ha empezado los ensayos de la obra "La comedia sin título", que tendrá su estreno nacional en el teatro Campoamor el 7 y 8 de julio, inspirada en un texto que dejó inacabado Federico García Lorca.

–Se levanta el telón y...

–Nos encontramos con un retrato de un momento clave de la historia de nuestra cultura en torno a un personaje icónico como es Lorca. Emilio rescata una documentación que avala una serie de datos que rodean su detención y muerte, justo cuando él preparaba "La comedia sin título", que es el origen creativo usado para contar todo ese proceso, con la introducción luego de la historia siniestra y abusiva contra Federico. Todo enmarcado con los hechos reales. Cómo ocurrió, quién fue responsable de su detención y ejecución, que pudo ser evitada pero el entorno nocivo lo impidió.

–Se cumplen 125 años de su nacimiento...

–Y seguramente una gran parte de la sociedad desconoce aquellos hechos. Esta obra es una gran oportunidad para enmarcar ese personaje en aquellas circunstancias. Como actor me dejo llevar por un profundo trabajo interior, más que de imitación o de creación del personaje desde lo físico. Prima el aspecto emocional. Voy a intentar ser fiel a un ligero acento andaluz porque va con la música de la historia y de su verso. Y estudiando me salía mejor con un cierto deje antes que con un castellano puro (Guillén imprime ese acento ante la mirada expectante de Barrachina). Mira, director, ya estamos ensayando, esto es una primicia total...

(Y recita: "Señoras y señores, hoy el poeta no va a hacer aquí teatro y que se rían ustedes, el poeta viene hoy a darles una lección de realidad...")

–Lirismo y realismo.

–Es muy Federico. Tiene esa parte de su realidad lírica y luego la realidad del día a día sabiendo que está en el disparadero. La función transita desde un comienzo más eufórico hasta la crudeza final. Es lo que más me gustó de la dramaturgia. Lorca era alegre, social, carismático, se sentía libre a pesar de aquellos tiempos convulsos y comprometido con la vida. En su obra no hay una inquina, puede ser muy crítico y escribir lo que quiere, incluso contra gente de su entorno aunque fueran sus primas y sus tías. Su homosexualidad aparece en la obra como apareció en su vida cuando lo llamaron "rojo maricón" como cargo, no como dibujo.

–¿Se envía algún mensaje?

–Una obra tan documentada no tiene otro mensaje que el de la verdad de lo que ocurrió. No hay un decantamiento político, hacer honor a la verdad no lo necesita, y si se habla de la Falange se hace por unos hechos documentados. Tiene un proceso poético intuitivo sobre lo que viene. ¡Uy, que los maderos de los ataúdes ya están cortaditos! Esa percepción que él tiene del terror abona la dramaturgia. El terror establecido. Avalado. Estructurado. El terror con carné de Falange. Sabe que le persiguen terroristas con placa.

–Que vaya gente joven, ¿no?

–No solo a esta función. Recomiendo a los jóvenes que vayan al teatro. Es muy interesante que conozcan este capítulo de la historia, que seguramente estudian en el colegio como un parrafito. Y hay nombres que merecen mucho más. A la gente joven hay qué contarle quién es Federico. Nuestra obligación es hacerlo.

–Lorca fue víctima de odios no solo políticos...

–El odio cortesano, el odio del pueblo, normalmente por marea, ha existido siempre. Ahí tenemos a Jesucristo. El mentidero, la corte... Ya Felipe II creó una red de espionaje y a secuestrar libros, documentos y a decir "esto es así porque lo digo yo, que corra la voz". El espíritu humano, en su implacable juicio anónimo, siempre ha sido igual, antes y ahora con las redes sociales. Imagina a Hitler con redes sociales, llenas de emboscados y de jurados populares sin firma. Decía Eco que había apocalípticos e integrados. Ahora vivimos uno de los peores momentos de integración del mundo. Este horror de la marea social aparece en la función.

–En 1997 coescribió y protagonizó "Airbag"...

–Hoy sería imposible hacerla. No pasa los filtros. Quedó como un símbolo de valentía cuando se podía ser más valiente. Hay más miedo hoy al control político y por delicadeza social también hay cosas que evitar.