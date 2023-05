Pilar Urbano: "Creo que Feijóo no permitiría otra intentona independentista"

La periodista Pilar Urbano narra en "El alzamiento. Crónica de la manipulación de un pueblo" lo que pasó durante el procès independentista, sobre todo lo que se vivió en el Tribunal Supremo. La obra, que presentará hoy a las 19.30 horas en LibrOviedo, parte de un origen claro: "Intentar enterarme de lo que no se contó nada sobre el proceso independentista". Misterio, contradicciones, manipulaciones, claroscuros, implicaciones internacionales quizá... Pilar Urbano en estado puro. Y duro.

Tajante: "Fue un golpe grave a la democracia. La soberanía es indivisa: toda de todos. Tú eres soberano no por asturiano sino porque eres español, y yo, valenciana, igual. Si usted coge esta finca indivisa y se queda con una parte es una apropiación indebida".

Recuerda Urbano que con el golpe del 23-F "el Ejército salió vacunado. Y desprestigiado. Aquí no pasó lo mismo con el independentismo. Hubo un préstamo de votos a Pedro Sánchez, que debía tener contentos a sus socios para gobernar. Y empezó a dárseles caramelitos: salir de prisión los fines de semana, los indultos sin que hubiera arrepentimiento... Y ahora se les da lo que necesitan".

Quien pudo hacer algo para evitar el abismo era Rajoy, pero "no sé qué le pasó, falta de coraje quizá. Artur Mas le pedía, en encuentros clandestinos desde 2012 hasta 2017, lo mismo que tienen los navarros y los vascos: la agencia tributaria. Rajoy se negó una y otra vez. Faltó un Felipe González o un Adolfo Suárez. Incluso hubo que empujarle para aplicar el artículo 55. No era el hombre adecuado para la crisis".

Rajoy, afirma, "no quiso hacer el discurso del Rey. Tenía que salir de la jefatura del Gobierno no de esa figura abstracta que es el jefe del Estado, que representa al pueblo español pero no puede gobernar. Y se hizo en Zarzuela, no en Moncloa".

Urbano recuerda cómo hubo líderes independentistas que no se cortaban en los mítines al insinuar depuraciones políticas o que habría dinero "muy bien escondido de las arcas de la Generalitat, reconociendo que era ilegal, pero a ver si cuela". Manipulando al pueblo.

Da "mucho mérito" a Ciudadanos y Vox en la crisis catalana por su "coraje. Yo admiro eso en un político, que lo que diga lo haga". Unos independentistas, como Oriol, terminaron en la cárcel y otros se fugaron: "Puigdemont fue un cobarde. Como dijo Junqueras, cuando toca cárcel, toca cárcel. Y desde prisión se puede seguir haciendo política. Por eso siguió mandando. Hago una excepción: Marta Rovira dijo que por pundonor le tocaba cárcel, pero ‘no puedo porque tengo una niña pequeñita, tengo que irme al extranjero con ella’. No huyó. Se puso a salvo".

Indica Urbano que "Feijoo, mientras las respuestas de Pedro Sánchez en el Senado son risas, él entra con brío y precisión. Me da la impresión de que este hombre tiene mando. Autoritas. Y que no va a permitir una nueva intentona si llegara a gobernar".

Cambiamos de tercio: el Rey Emérito con sus idas y venidas. Afirma que "es un monarca desterrado que será enterrado en El Escorial. Empieza a parecer una opereta. La Zarzuela no puede hacer públicos ‘pescozones’ al Rey, por emérita que sea su condición actual. Que no se olvide que el pueblo español, en su gran mayoría, tiene cariño y simpatía por don Juan Carlos. Cometió errores humanos, personales, pero no como Jefe de Estado. Y lo que estamos viendo es que se le trata como a un rey desterrado".

Una figura, recuerda, que "tomó el relevo de Franco y se despojó de todos los poderes que le daba la dictadura. Me dijo: ‘Podía ser como Franco pero en Rey porque heredé todos sus poderes. Pero se los he entregado al pueblo y ahora el soberano es el pueblo, no yo. Ese señor toma una determinación, trae una democracia y nos aceptan en todos los foros internacionales que no nos admitían".

"Eso es historia" subraya, "y está documentado. Luego cometió equivocaciones de carácter personal. Pero no se le puede exiliar. Y si es un exilio que se diga. Es un rey desterrado porque su presencia aquí estorba a la Corona. Llamemos las cosas por su nombre. Un monarca que lo hizo muy bien y luego muy mal. Yo escribí un libro explosivo que no quise publicar. Se lo dije: ‘Majestad, le voy a hacer un no-regalo, que es un no-libro’".