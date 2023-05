Un nuevo acto vandálico en el aparcamiento de la estación de tren de El Caleyo ha vuelto a poner de manifiesto que la zona no es segura. Al menos eso es lo que denuncian los vecinos de La Manjoya que utilizan a diario el apeadero para ir a trabajar o para desplazarse hasta Oviedo desde zonas como Llamaoscura. En esta ocasión, un turismo que estaba estacionado en dicho aparcamiento apareció el pasado lunes con las cuatro ruedas pinchadas, un hecho que no es aislado. "No es la primera vez que ocurre algo así y ya empezamos a estar hartos", asegura Silvia García, la presidenta de la asociación de vecinos Pereda-Llamaoscura.

Los vecinos llevan "años" exigiendo mejoras en el entorno de la una estación que tiene muchos usuarios. "No hay ningún tipo de iluminación y en cuanto oscurece tenemos miedo de bajarnos del tren para volver a casa. Además, está todo lleno de suciedad y el aparcamiento es de gravilla. Necesitamos mejoras cuanto antes", subraya García. La representante vecinal va más allá. "Lo que tienen que hacer es arreglar el aparcamiento, poner buena iluminación e instalar cámaras. Así la gente podría coger el tren para ir a trabajar y dejar su coche tranquilamente".