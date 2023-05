Canteli: "El PSOE pide el AVE a Avilés, pero no el directo a Oviedo, nos toman el pelo"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto a cargar contra los planes del Gobierno central y los anuncios del ejecutivo regional sobre los trenes de alta velocidad (AVE). El detonante del enfado del regidor, esta vez, han sido los nuevos retrasos y el anuncio del Principado de que pedirá que haya al menos un viaje diario directo desde Avilés, cuando lo principal, protesta, sería que estuviesen reclamando el AVE directo a Oviedo.

"Resulta curioso ver cómo el Gobierno del Principado pide un AVE diario de ida y vuelta con origen en Avilés sin realizar transbordo en Oviedo, a lo que no tengo nada que oponer", aclara el Alcalde, "y, en cambio, no pide que el AVE llegue directamente a la capital de Asturias, como ocurre en todas las comunidades".

Para Canteli, este tipo de anuncios le ratifica en la "evidencia" de que "los gobiernos socialistas de España y Asturias están utilizando el AVE como un mero instrumento electoral, tomándonos una vez más el pelo a los asturianos".

El regidor ovetense va más allá y ve detrás de estos anuncios una "falta de compromiso" real con el proyecto del AVE. "Continúan despreciando a Oviedo", clama, "porque el impulso dinamizador que podría suponer la entrada en funcionamiento de la línea se ve reducida muy sensiblemente por la falta de compromiso de los gobiernos socialistas para llevarlo directamente a Oviedo y a Gijón".

Lo que Canteli reclama es un AVE que llegue directamente a la capital del Principado y a la segunda ciudad más importante, pero que no se tenga que parar unos kilómetros antes, en Mieres o en Pola de Lena. "Es lo que sucede en toda España", protesta.

Respecto a los cambios de ancho (ibérico e internacional) que retrasarán la máxima velocidad en determinados puntos del trazado, entre León y La Robla y en el último tramo desde Pola de Lena, Canteli critica la falta de claridad y las pocas certezas de cara a que se solucionen las complicaciones.

"Continúan sin explicarnos cómo van a resolver los problemas que existen en el tramo Pola de Lena–Oviedo–Gijón y demuestran una total falta de compromiso con esta región. El tren que Pedro Sánchez y Adrián Barbón quieren aprovechar como elemento electoral no será un AVE hasta que no se resuelvan definitivamente los problemas entre León y La Robla y Lena–Oviedo–Gijón", detalló.

Con la situación actual y las previsiones de puesta en funcionamiento del AVE en noviembre, el Alcalde de Oviedo considera que lo que se pondrá en funcionamiento, "si es que llegamos a verlo para esa fecha", no será un AVE sino otra cosa, y la verdadera velocidad, insiste, tardará al menos cinco años.

"Eso es lo que me lleva a decir que la verdadera puesta en marcha de la variante no se hará hasta dentro de cinco o más años. Asturias no puede renunciar a que el AVE llegue directo a Oviedo y Gijón si quiere abandonar de una vez por todas la posición marginal a la que nos condenan los gobiernos socialistas".

Las críticas de Canteli son la respuesta al anuncio realizado el miércoles por el ejecutivo de Adrián Barbón. El Gobierno de Asturias informó que había solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que el AVE tuviera al menos un viaje diario con origen y destino en Avilés, con el fin de que este concejo, la comarca y todo el occidente de la comunidad puedan beneficiarse del servicio. "Oviedo y Gijón ya están en ruta, pero pedimos y trabajaremos para facilitar que al menos haya una operación diaria con origen y destino en Avilés", había explicado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. Este anuncio se realizó al tiempo que una visita de los técnicos del Gobierno central anunciaba que la alta velocidad llegaría a Asturias "a lo largo del mes de noviembre".