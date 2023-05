"Nos enamora la gaita, ese sonido que viene de lo más profundo de la tierra"

Estrella Morente (Granada, 42 años) abre este sábado 6 de mayo en el Teatro Campoamor (20.00 horas, entradas a la venta entre 25 y 15 euros en entradas.oviedo.es) una nueva edición del ciclo Vetusta Jazz. Lo hace junto a su hermano Enrique "Kiki" Morente y un recital que será, también, una celebración al legado de su padre y su conexión con Asturias.

–¿Cómo es eso de inaugurar con flamenco un festival de jazz, música libre?

–Para nosotros la música siempre ha sido una. Nos hemos criado los dos en una casa en la que el alimento era la música, la cultura, el arte... Esos han sido los cimientos de nuestra vida. Hemos crecido con gente maravillosa, con mi padre, mi madre o los que pasaban por allí, como Path Metheny, que era el jefe, y cuya presencia fue muy especial para comprender mejor el mundo del jazz. Lo mismo con Max Roach, en aquel trabajo maravilloso que hizo con mi padre en 1992. Todavía me acuerdo de ir con ellos esos 20 días a montar el espectáculo a Sevilla. Con eso nos hemos criado.

–Una visión de la música sin ninguna barrera.

–No había. Heredamos ese amor al flamenco, a lo clásico, y a reconocerse como músicos en otras músicas. Eso te abre la mente, te ayuda a tener una visión de lo diferente que somos todos y de establecer un diálogo universal. En casa se escucha jazz, flamenco, soul, y si voy a Nueva Orleans, lo primero que hago es tirarme a los sitios donde se toca esta maravilla, la música oriunda. Igual que si voy a Asturias voy a buscar a Guti o al maestro Tejedor.

–Pero ustedes, hijos de Morente, ¿no han necesitado en algún momento "matar al padre", apartarse un poco?

–La verdad que no, no os puedo engañar, no hemos tenido nunca esa sensación de tener que defendernos de nada, o expulsar o motivos para quejarse. Hemos sido unos auténticos privilegiados al habernos criado bajo las alas de un genio que tenía un lema fundamental, el de que todos tenemos que ser productivos, para uno y para los demás. Mi padre era un tipo con una humanidad envidiable que extendía a otros músicos, a sus hijos biológicos y a los otros. Porque mi padre tiene hijos de todas las generaciones, por todo el mundo, hijos que todavía no han nacido y que todavía no saben lo que les va a alimentar el gran padre de la creación del flamenco que es Enrique Morente. Eso era mi padre, habrá alguien que pueda cantar igual, pero mejor no se puede cantar mejor que él.

–Y entonces, ¿esto de figurar en un cartel de jazz?

–Surge así, gracias a promotores como Incós Domínguez, al que estamos muy agradecidos. A mi padre le hubiera encantado ver a sus hijos en un cartel como este. Para mí, ya digo, es algo natural. Mientras tengamos aliento nuestro objetivo seguirá siendo tender puentes entre músicas que nos hacen sentir libres.

–¿Cómo plantea esto con su hermano?

–Soleá, Enrique y yo intentamos separarnos lo máximo posible. Lo digo en broma pero es verdad que los que nos cuesta es trabajar separados, y ese es un objetivo que nos marcó nuestro padre, que cada uno tuviera su propia carrera. Ahora que ya estamos en ese punto en que cada uno hemos conseguido aclararnos y saber hacia donde queremos ir, hay ocasiones preciosas como esta que nos ofrecen la oportunidad de trabajar juntos. El sentido familiar desaparece y pesa más la parte artística. Soleá está en otra historia y Enrique y yo nos hemos juntado porque nuestro camino tiene una unión importante en el cante flamenco. Hemos aprendido de los clásicos, hemos aprendido otras cosas y queremos proyectar todo eso. Somos felices haciéndolo y nos olvidamos de que somos hermanos, porque estamos a otra cosa, a acordarnos de qué necesita cada tema, de que las cosas no se hagan largas, de que las canciones sean cortitas y flamencas, como decía mi padre.

–¿Repertorio?

–Vamos por los cantes clásicos y cada uno se permite tocar otras cosas. Con Guti, es una sorpresa maravillosa pero yo soy la típica que no se puede aguantar las sorpresas, con José Manuel, digo, vamos a recrear lo que hizo mi padre con Tejedor y ese poema de Ángel González. "Otro tiempo vendrá distinto a este...". Con la gaita y por seguidillas.

–¡Con gaita!

–Nos apetece elogiar y reivindicar ese instrumento. Somos unos enamorados de ese sonido que viene del pueblo, de lo más profundo de la tierra.

–Su padre explicaba muy bien la conexión por la ruta de la plata de los melismas de la tonada y del flamenco.

–Es que la cercanía que sentimos con Asturias no es jojana, como decimos nosotros. Es de corazón. Es algo que hemos vivido en casa: esa ruta de la plata, ese interés por el trabajo minero, ese rumiar la música. A mi padre le pasaba lo mismo si estaba en Israel o Nueva Orleans, preguntarse de dónde viene todo esto, de dónde viene la necesidad de cantar.

–¿Quiénes les acompañarán?

–Vamos a acudir a mucha gente que estuvo en el Campoamor con mi padre. Vamos con el alma muy encongida porque Willy (Guillermo Pérez de Castro) hace muy poco que ha partido. Ya nos falta, como mi padre, pero hoy en día la peña Morente la lleva Marisol, que es una mujer excelente. No es fácil mantenerla con ese cariño, ese vínculo con mi padre es muy importante y yo les pido que no dejen morir la peña. En el concierto estará Ángel Gabarre, cantando, con coros y palmas, el gran maestro de nuestro equipo, y Antonio Carbonell. Mi hijo Curro Conde, que está aprendiendo de otro bicharraco que es Popo Gabarre. Y dos maravillas de guitarra que son Montoyita y José Carbonell "Monty".