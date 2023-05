The Carolyn Carlson Company puso ayer sobre el escenario del Campoamor, en una nueva entrega del Festival de Danza de Oviedo, una de las coreografías recientes de su directora, "The Tree", inspirada en las llamas, con toda su fuerza simbólica y expresiva. El espectáculo está basada en "Fragmentos de una poética del fuego", del filósofo francés Gaston Bachelard, y cierra el ciclo de Carlson dedicado a la naturaleza, que empezó con "Eau" y continuó con "Pneuma" y "Now". "The Tree" trata sobre el cambio climático, sobre la preservación de la naturaleza y el futuro de la humanidad. Rémi Nicolas se hizo cargo de la iluminación, recreando líricos paisajes imaginarios, y el artista visual Gao Xingjian de la escenografía. En la foto, un momento del espectáculo en el teatro ovetense. |