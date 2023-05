Satisfacción vecinal por la conservación de la Popular Ovetense en la fábrica de gas

La confirmación de que la nave de la Popular Ovetense, el pabellón más antiguo de todo el patrimonio industrial que se conserva en la fábrica de gas, se salvará en su integridad y conservará su volumetría en el nuevo proyecto en el que trabaja el arquitecto navarro Patxi Mangado ha sido acogido con satisfacción y felicidad contenida por los distintos colectivos vecinales y culturales vinculados al barrio.

Con un boceto y unas consideraciones enviadas al Ayuntamiento, Patxi Mangado, que ha sido contratado por los nuevos dueños del recinto fabril, el fondo de inversión Ginkgo, ha dejado claro su deseo de conservar la nave tal y como está situada junto a la calle Postigo desde 1899, por ser "una pieza industrial rotunda". El indulto a la Popular Ovetense, adelantado por este periódico, ha recibido el aplauso, en primer lugar, de la plataforma de Fábrica de Gas e Ideas, grupo vecinal que defiende la pervivencia de todo el conjunto industrial.

El también arquitecto Felipe Díaz-Miranda, portavoz de este colectivo, juzgó algo precipitado darle categoría de preproyecto o avance de proyecto a un boceto de Patxi Mangado, pero celebró al confluencia con lo que defiende el movimiento. "Parece que la propuesta es la que persigue desde un principio Fábrica de Gas e Ideas, que era conseguir salvar la Popular Ovetense y que pasase a manos municipales, lo que se consigue modificando el Plan Especial y consiguiendo, mediante un nuevo documento, que el pabellón se convierta en propiedad municipal para usos públicos".

Díaz-Miranda no quiere avanzar ninguna sugerencia sobre los usos que debería tener este espacio. "Somos totalmente sensatos y sabemos que los pasos hay que darlos de uno en uno. Nuestro primer objetivo era conseguir mantener el edificio. En segundo lugar, no solo hay que mantenerlo sino que tiene que pasar a ser propiedad municipal. Los usos ya los analizaremos en su momento, aunque lógicamente deberían ser socioculturales, ligados al arte, a las exposiciones". El portavoz de Fábrica de gas e idea incidió también en la situación estratégica de la nave, "nexo entre el Antiguo y las nuevas áreas de crecimiento de Oviedo", y de ahí la relevancia de "su puesta en uso de cara a la rehabilitación del Casco Antiguo". "Lo primero, en todo caso", resumió, "es mantener la volumetría del edificio; conceptualmente eso ya es muy importante".

Manuel Velasco, presidente de la asociación vecinal Oviedo Redondo, ligada también al movimiento de Fábrica de gas e ideas, admite que acogen "con cierta alegría" el anuncio del indulto a la nave. "Promovemos la idea de que se recupere todo el complejo y que todo sea de titularidad pública para aprovechar el espacio para equipamientos del Antiguo, pero una de las principales reivindicaciones era la conservación de la Popular Ovetenses". Y destaca también que el éxito de este nuevo paso es el resultado de la presión ejercida. "Se ve que la reivindicación vecinal tuvo algún fruto".

Ana Balbín, presidenta de la asociación de vecinos del Fontán, también aplaude las ideas expuestas por Patxi Mangado para el pabellón. "A mí me parece bien todo lo que sea recuperar patrimonio industrial, en este caso, además, en el Antiguo". Explica que permitir mantener parte del recinto, con elementos tan importantes como el de esta nave, debería revertir en el barrio. "Se puede aprovechar para el Antiguo, para darle una finalidad vinculada a la zona histórica, y que no todo sea residencial". "Que potencie algunos usos para el barrio me parece bien", resume, a la vez que pide al Ayuntamiento que ofrezca de forma habitual "más información sobre hacia donde va la ciudad y en especial el barrio antiguo".

La sala de exposiciones

Vecino laboral del Antiguo y "cliente" de Mangado en otro proyecto, el de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, el director de la gran pinacoteca regional no oculta su entusiasmo con el futuro de la Popular Ovetense. "Buen arquitecto, seguro que va a hacer un buen proyecto, y, ojalá, este espacio pueda acoger la sala de exposiciones municipales que tanto necesita Oviedo". Palacio considera que el pabellón puede reunir todas las condiciones si se trabaja bien internamente y se adecúa en ese sentido. "Mangado es un arquitecto que viene de hacer museos y creo que ese uso es bueno para un barrio con un espesor cultural enorme. El volumen y su disposición rectangular me recuerda mucho a volúmenes de museos y salas parisinas", analiza.