Juan Rulfo aseguró, en una ocasión, que había escrito "Pedro Páramo" porque no la había encontrado en las librerías. Fulgencio Argüelles rescató ayer la anécdota en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para contestar a una pregunta que, aseguró, le hacen a menudo: ¿Por qué comenzó a escribir tan tarde? "Porque no había leído ‘Pedro Páramo’", aseguró Argüelles, lector enamorado de la obra inmortal de Rulfo antes que nada. "Es la novela a la que siempre vuelvo, la que más veces he leído en mi vida", destacó el escritor.

Argüelles acudió al Club invitado por Tribuna Ciudadana para hablar sobre "Arquitectura de la novela", aunque la suya fue una conferencia solo a medias, en diálogo permanente con sus compañeros en la mesa (Fernando Menéndez y Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana) y con un animoso público. En su exposición, Argüelles comenzó hablando de la naturaleza de la novela, acudiendo a la "teoría del chismorreo" de Yuval Noah Harari para trazar esa condición indisociable entre el arte de narrar y, por extensión, de la ficción y la naturaleza del ser humano, el único ser capaz de "transmitir información de cosas que no existen". El escritor despertó las risas entre el público al rescatar una anécdota de Hugh Grant quien, tras ser pillado con una prostituta en Los Ángeles, fue preguntado en un programa de televisión si buscaría ayuda psicológica. "Los americanos van al psiquiatra, los ingleses leemos novelas", replicó Grant. "La novela posee un carácter terapéutico muy importante", remarcó Argüelles, dando la razón al conocido actor. En su "apasionado y apasionante elogio de la novela", en palabras de Fernando Menéndez, Fulgencio Argüelles respondió a los agoreros que, días sí día no, anuncian la muerte de la novela. "Los que dicen que la novela está muerta no leen novelas", afirmó el escritor, que aseguró que "la novela está viva porque el ser humano está vivo". También se alejó de lugares comunes argumentando que "la novela no pretende explicar el mundo, sino añadir algo al mundo inexplicable". En la segunda parte de su exposición, tras un primer intercambio de pareceres con el público, Argüelles habló de sus escritores de cabecera y desgranó su métodos para construir sus propias novelas. Preparando su primera novela, desveló, dibujó primero un plano del pueblo en el que discurría, muy detallado, de tal forma que en cada rincón fue aflorando una anécdota o un personaje. Desde ese "dónde" llega la época, el "cuándo", y el trasfondo de la historia. Y solo entonces va desarrollando los personajes.