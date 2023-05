El corazón de Oviedo late mejor sin ruidos

El estudio diagnóstico sobre el casco viejo presentado hace tres semanas establece una serie de líneas de trabajo para acabar de revitalizar el Antiguo de Oviedo. Uno de los objetivos principales que persigue es fijar población en el barrio, atraer a nuevas familias y garantizarles los servicios necesarios para que puedan desarrollar allí su vida. En la actualidad, el centro histórico, en especial esa "cara B" que el nuevo documento pretende ayudar a regenerar, aloja a un vecindario envejecido aunque con excepciones. Hay jóvenes que heredaron la casa familiar y matrimonios mayores que llevan años peleando contra los problemas que trae el ruido del ocio nocturno.

Ese último caso es el de Estela Rodríguez y Ovidio San Martín. Llevan casi 30 años en Canóniga, 12, prácticamente metidos en la Corrada del Obispo, y todavía no se han recuperado del todo del susto inicial. Cuando compraron no había nada en la calle, y nada más tomar posesión de su piso les llenaron los bajos de pubs: "Dos arriba y otros dos abajo, fue una locura, todos los fines de semana igual sin poder hacer nada, desde 1996 poniendo denuncias y sin solucionar nada hasta que se metió en el juzgado", relatan.

En los últimos años la situación ha mejorado ligeramente. Los dueños de los negocios han cogido miedo con las denuncias y el la pandemia ha pacificado la situación. Hubo, además, un elemento que les ha ayudado a mantener cierto orden urbanístico en el entorno más inmediato: "Es una pena el abandono de todos estos edificios tan bonitos, a nosotros nos ha librado el hecho de que el conservatorio está ahí". Por lo demás, este matrimonio no reniega del Antiguo: "es una zona muy tranquila por semana, lo que nos hace falta es más comercio de proximidad".

Blanca de Nicolás responde a otro perfil, el de los que se marcharon y han regresado a la casa materna. "Nací en la casa en la que vivo ahora, en Rúa 13, y mi familia llevaba allí 90 años", cuenta esta artista, de vuelta a Oviedo, aunque nunca se fue del todo, tras haber pasado largas estancias por Cataluña e Italia. Su visión del barrio en el que se crió es bastante crítica. "No sé qué ha pasado, está hecho polvo". Cuando era pequeña, con solo 14 años, empezó a exponer sus cuadros en estas mismas calles, en la Plaza del Paraguas cuando acogía aquel célebre mercadillo de artistas. "Era como la mascota pintorina", cuenta. Y aunque aquel Oviedo Antiguo de los ochenta pudiera ser más oscuro que el actual, pese a todo lo que se ha rehabilitado ve demasiados locales cerrados, muy poca vida. "Está bien reconstruir, yo lo he visto en Europa, pero no puedes vaciar estos barrios y que se vayan solapando las franquicias". A este proceso de gentrificación sobre el que llama la atención se suman los problemas contrarios que percibe en el barrio: peleas, okupas y música callejera que, en ocasiones, "atormenta a los vecinos durante ocho horas con trompeta y percusión". También propone algunas soluciones. Una, recuperar el mercadillo de artistas de la plaza del Paraguas. Otra, políticas municipales de rentas bajas para jóvenes y artistas como, señala, se hizo en la localidad francesa de Carcassonne. Allí se acaba de anunciar precisamente ahora la construcción de una gran residencia para jóvenes, estudiantes, parados o con primeros empleos, que ofrece servicios comunes, zonas de trabajo y alquileres muy baratos.

Jóvenes son la pareja formada por David Carrero y Marta Joglar. Habitan el piso en el que él lleva viviendo desde los ocho años, en Postigo Bajo. La zona, explica David, "ha mejorado mucho en los últimos años". Tenían problemas con un piso okupado que ahora se desalojó y también se rehabilitó y construyó un nuevo edificio, lo que, indica, se ha traducido también en mejoras para el barrio. El paisaje, admite, cambia los fines de semana. "Es una zona de bajada después de toda la noche, y cuando salgo a pasear el perro, por las mañanas, me encuentro de todo". El resto de la semana la zona es mucho más tranquila e incluso tienen nuevas zonas verdes como la Plaza del Desarme, detrás de la Casona de Regla. Aunque echa en falta el comercio de proximidad de su infancia, explica que entre un MasyMas al otro lado de la Ronda Sur y el Mercadona del Fontán cubren las necesidades diarias.

Gonzalo Cuervo tiene casa en el epicentro de la movida, en la calle Mon. Lo suyo es casi romanticismo, porque esta no es su primera vivienda y responde, casi, al capricho de tener una vivienda en el Antiguo, un barrio del que está enamorado y por el que también está luchando desde su pequeña parcela. Él es el funcionario que trabaja en el Palacio de la Plaza del Sol y ha realizado un trabajo de doctorado sobre la posible reconversión del edificio en espacio museístico, como parece que el Ayuntamiento está dispuesto a hacer ahora. Su piso de Mon es un edificio rehabilitado en el año 2000 que responde a lo que uno se espera del Antiguo: "Se lleva una vida diaria normal de diario, pese a la ausencia de comercios, y por las noches, los fines de semana, sí que hay un problema de ruido importante". Juzga importante un impulso municipal a la zona histórica, que se rehabiliten más edificios y que empiecen las obras de recuperación de agujeros negros urbanísticos como, al lado de su casa, el Martillo de Santa Ana.

Esos mismos problemas con la conciliación del descanso vecinal los vive Miguel, un joven que se mudó al corazón del Antiguo, a la Plaza Trascorrales, hace año y medio. En su caso es casi un triunfo. Salía de una relación de pareja, necesitaba un piso rápido y se metió ahí. Le dijeron que no iba a aguantar ni un año. "Lo considero una buena zona, me gusta y aquí tengo todo cerca. Salvo por el ruido por las noches, no hay queja. Pero si eres nocturno, no tienes problema, y si eres de los que salen, tampoco. Yo no tengo el sueño ligero y tampoco me afecta mucho". No tiene coche y por eso el problema del parking tampoco le afecta. Por ahora, todo bien.