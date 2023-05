Ignacio Álvarez, del Aramo, primer asturiano que gana el concurso nacional "Parnaso"

Ignacio Álvarez Mallo, estudiante del IES Aramo, suma un nuevo premio a su nutrido palmarés de este curso. Ha conquistado el concurso nacional de griego "Parnaso", convirtiéndose en el primer asturiano que lo logra. La prueba, convocada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), se centra en la lengua y cultura de la antigua Grecia.

Ignacio Álvarez fue el ganador pero antes había alcanzado otros galardones en latín, el primer puesto en el Certamen Ciceroniano a nivel regional, quedando segundo en la convocatoria nacional. También ocupó el segundo lugar, junto a sus compañeros de segundo curso de Bachillerato Martín Cortina Recio y Mateo Valdés López, en el concurso de estudios clásicos "Odisea", tras ser los primeros en Asturias.

"Estoy muy satisfecho", aseguró el estudiante ovetense, que ha visto su esfuerzo recompensado. Estos premios, apunta, "son también de mis compañeros y de mi profesora (Victoria Sánchez), cuyo apoyo fue fundamental y a la que agradezco su esfuerzo".

El premio que recibirá Ignacio Álvarez Mallo al haber presentado el mejor ejercicio de todos los alumnos que participaron es una bolsa de viaje de 1.000 euros para asistir a la Academia Homérica en la isla griega de Quíos en el mes de julio. Una experiencia que le hace mucha ilusión. Ignacio Álvarez realizó la prueba el 24 de marzo en el Campus del Milán pero no fue hasta el pasado viernes cuando recibió la noticia de que había quedado en el primer lugar. "Mi profesora me lo dijo por la mañana, cuando estábamos en clase y después me escribió la Sociedad Española de Estudios Clásicos", explica.

Las diferentes secciones de la SEEC organizaron en distintas sedes el examen el mismo día y a la misma hora. "De Asturias y Cantabria éramos cinco", señala el ganador del concurso.

La prueba, con una duración máxima de tres horas, tenía como tema "Anécdotas y curiosidades de diversos personajes y pueblos de la Antigüedad" y como texto base una selección de las "Historias Curiosas de Claudio Eliano". Sobre éste, del que se sacó un pasaje para su traducción en el examen, trabajo Ignacio Álvarez "durante bastante tiempo, desde principios de curso", dice el estudiante del IES Aramo, que también respondió a preguntas sobre literatura griega o la biografía del autor. Antes de viajar a Quíos, tendrá que enfrentarse a la EBAU. Quiere cursar Estudios Clásicos en la Universidad.