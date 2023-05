Sentencia al bullying: fallan los protocolos en los colegios y también flaquea la ley

Hay ciertos cambios sutiles en la conducta de quien sufre acoso escolar que ayudan a los padres o profesores a hacer una detección temprana y, por lo tanto, les dan ventaja a la hora de atajar el problema.

La escritora sierense Leticia Sierra aseguró que en su caso fueron las galletas Oreo que su hija de seis años siempre llevaba al colegio para comer durante el recreo las que le pusieron en alerta. "Un día comenzó a pedirme otro tipo de galletas que no le gustaban", explica. Era para dárselas a sus acosadores.

Un debate sobre el bullying centró ayer la jornada de LibrOviedo. En la mesa, participaron, además de Sierra, David Alférez, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias (AFNA); Miguel Olivar, guardia civil y escritor; y Sally Ramos, orientadora y psicóloga en el colegio Amor de Dios de Oviedo. Por su posición como experta en el comportamiento humano y su vinculación con la docencia, Ramos acaparó gran parte del protagonismo en la mesa de debate. El asunto está de actualidad tras el suicidio hace unos días de una estudiante en Gijón tras años padeciendo acoso escolar.

Para empezar, las cifras. "Dos millones de escolares sufren acoso escolar de algún tipo en España. Son uno de cada cuatro. Esta cifra nos sitúa como el primer país europeo con más casos. De ellos, 11.229 fueron casos graves y muchos de ellos acabaron o acabarán en muerte autolítica (suicidio) y según los expertos la tendencia va en alza", aseguró Sierra.

¿Qué falla? Hay dos puntos débiles. Uno es el sistema educativo, que no cuenta con unos protocolos específicos para prevenir estos casos; el otro es el legal. Sally Ramos aseguró que "lo que existen son planes de actuación frente al acoso, donde está el fallo es en los planes de prevención". En su colegio, el Amor de Dios, han cogido el toro de la prevención por los cuernos. "Nosotros hicimos uno porque un grupo de profesores nos unimos de forma voluntaria, diseñamos un proyecto para trabajar ya desde los tres años y en el que implicamos también a las familias con planes de gestión de las emociones o de manejo de la frustración", aseguró la orientadora. En su plan se incluye, por ejemplo, que algunos alumnos actúen como voluntarios de mediadores en los recreos en casos de conflicto. Los resultados, aseguró Ramos, son "extraordinarios".

Por su experiencia, Miguel Olivar considera que "cuanto más pequeño el niño o la niña más fácil es que te atiendan, que participen, que se den cuenta del problema, son más empáticos. Con los de dieciséis años las cosas son más difíciles, la prevención hay que cogerla a tiempo", aseguró.

La conclusión de Sierra es que "el sistema educativo falla" porque, al final, las víctimas son las que suelen salir peor paradas. "En mi caso particular cuando mi hija sufrió acoso tenía seis años y me vi obligada a cambiarla de colegio", relata. Entre el público hubo algún murmullo afirmativo.

David Alférez avaló el programa de voluntariado para prevenir el acoso escolar que ha puesto en marcha el colegio Amor de Dios. Lo que no le convencen son algunas medidas, que, en líneas generales, se toman en los centros educativos para hacer frente a los casos de acoso escolar. "No veo normal que para castigar a un niño lo manden dos días a casa y que luego se reincorpore contento porque se ha pasado dos días jugando a la Play Station. ¿Qué mensaje le lanzas a los demás?", inquirió.

"Una de las cuestiones por las que es complicado identificar el acoso escolar es porque no hay ni un perfil de víctima ni de acosador. Se generaliza con que el acosado es el tímido y el acosador es el macarra; pero no es tan fácil como eso", asegura Ramos, "en ocasiones el tímido vuelca esa forma de comunicarse que tiene de forma violenta". Pero sí que existen una serie de pautas para tratar de identificar este tipo de casos. Son pequeños cambios de conducta como dejar de comer, dolores de estómago (señales de ansiedad o estrés), que están más callados de la cuenta o que ven un tipo de dibujos que antes no le gustaban (alarmas ligadas a la distimia). "Muchas veces el acosado teme ser él el culpable de la situación y no se lo dice ni al profesor, ni en su casa ni a nadie, y piensa que lo pueden castigar", asegura, "yo tengo la conciencia tranquila de que hacemos todos lo que podemos".

El otro fallo en el acoso escolar está en la ley del Menor, demasiado laxa, a juicio de los conferenciantes. "No hay norma perfecta, los legisladores tienen que ponerse las pilas, ¿por qué los de 14 años tienen una responsabilidad penal y a los trece no?", cuestionó Ramos. ¿Habría que endurecer la ley? "Habría que tener otras herramientas para hacerla más efectiva", señaló. Más recursos, más educación.