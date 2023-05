Los gestores del WiZink Center aspiran a hacer 50 conciertos al año en La Vega

La fábrica de armas de La Vega tiene potencial para poder albergar unos cincuenta grandes conciertos al año. El cálculo, a vuela pluma, lo hace Xavier Bartolí, presidente de ProVenue, la sociedad que gestiona el WiZink Center de Madrid, en el que desde hace unos años se combinan grandes competiciones deportivas con conciertos internacionales. Los técnicos de la compañía han visitado ya en tres ocasiones la nave M1 del antiguo complejo fabril y sus impresiones son muy positivas. "Es un espacio con unas grandes posibilidades, nos gusta mucho por su ‘look’, por su estética, puede ser un proyecto muy chulo", asegura el empresario. Su objetivo es repetir el éxito de Madrid en una plaza como Oviedo.

Tanto potencial ven los promotores que hace solo unas semanas, antes de la última de las visitas, llamaron a Alcaldía para ver cómo estaba el tema de los terrenos. La respuesta fue que todo el proceso para que el Ministerio de Defensa cediera el suelo iba a estar solucionado en un espacio de tiempo, más o menos corto. El Ayuntamiento, además, manifestó su disposición a poner en concurso la administración de la nave para que un gestor se encargue de sacarle el jugo comercial. "Si se va a sacar a concurso nosotros tenemos claro que nos vamos a presentar, tenemos todo el interés del mundo y el sitio nos gusta muchísimo", asegura el líder de ProVenue. El propio Bartolí asegura que "he trabajado mucho por allí arriba y siempre me había apetecido hacer algún proyecto en Oviedo. Creemos que será una iniciativa muy interesante y que sería bueno para la ciudad".

Lógicamente, la empresa ya ha hecho un estudio de la región y se han encontrado con que no hay ningún espacio de unas características similares en el que poder programar conciertos y grandes espectáculos. Porque, en principio, la nave M1 de La Vega –uno de los talleres más grandes de este complejo fabril– tendría como principal destino albergar música en directo. Pero allí también tendrían cabida otro tipo de actividades. "Nuestro objetivo es generar un espacio con la máxima polivalencia en el que, en un momento dado, poder levantar gradas para hacer también eventos deportivos u otro tipo de espectáculos", asegura.

El modelo de negocio sería similar es el que ya tienen en marcha desde hace unos cuantos años en la Comunidad de Madrid. "Lo que nosotros hacemos es gestionar la instalación, como en la capital de España; el espacio sale a concurso público, nos presentamos y pagamos un canon; también le cedemos la instalación al Ayuntamiento unos determinados días al año para que pueda realizar sus actividades", destaca Bartolí. Y añade: "Es el mismo modelo que estamos siguiendo en todos los sitios". La compañía se encuentra ahora mismo en plena expansión por España. Hace solo unas semanas anunció un proyecto similar en Zaragoza, aunque con matices. En la capital aragonesa pretende construir un nuevo edificio en unos terrenos que son de titularidad municipal y llevar su gestión. Bartolí asegura que en Málaga también están intentando desarrollar un proyecto cultural parecido.

En Oviedo no se necesita construir nada. La nave M1 de La Vega tiene 6.335 metros cuadrados y es la última en la que hubo actividad industrial antes del cierre de la factoría. Una vez que este complejo se ha reabierto a la ciudadanía la citada nave ha sido una de las primeras en tener uso, debido a su potencial para albergar grandes eventos, y ha acogido ya diferentes festivales. El último, uno de música electrónica en plena pandemia.

"Estamos convencidos de que en España hacen falta espacios para hacer música, porque este es un país que es un gran consumidor de ella; era algo que se veía en la época en la que se compraban discos", asegura. El formato físico de la música ha ido desvaneciéndose debido al empuje de la piratería, con lo que la principal fuente de ingresos de los grupos ahora mismo es tocar en directo. Pero no hay tantos espacios. "En todas las ciudades, por ejemplo, ya hay una cancha de baloncesto, pero no en todas hay un gran espacio en el que poder hacer música, y esta es una industria que genera riqueza; creemos que Oviedo tiene potencial para programar 50 conciertos al año, quizás no el primer año, pero sí cuando el proyecto esté ya estabilizado", afirma el empresario. En Madrid, viene programando unos 200 en su WiZink Center.

Los datos avalan sus impresiones sobre la relevancia de la industria musical. En Asturias, la programación de música en directo factura casi siete millones de euros al año, según los datos de la Asociación de Promotores Musicales. Y eso sin tener unos espacios adecuados. En Madrid, algunos estudios aseguran que el WiZink Center tiene un impacto económico de 220 millones de euros y ayuda a generar –de forma directa e indirecta– unos dos mil puestos de trabajo.

Para la nave de La Vega a la que ProVenue le ha echado el ojo, la compañía ya va haciendo cuentas. Necesitará meterle algo de mano para adecuar un espacio que había sido concebido para albergar actividades muy distintas a las de la música en directo. "Hace falta hacer una inversión, reformarlo, pero el lugar es superpotente", asegura Bartolí. Con lo que, en realidad, lo que se necesitarán son algunos retoques. "Habrá que hacer algo de inversión a nivel de sonido y para mejorar la zona del escenario, pero estamos dispuestos a realizarlo", asegura. En principio, la empresa quiere mantener la estética industrial de la nave que ha encandilado a los técnicos y directivos de ProVenue porque, como verbaliza de forma muy gráfica Xavier Bartolí, "está de coña". Sí está mirando las posibilidades de aumentar la altura de la cubierta para que soporte los grandes pesos de los equipos de sonido y luces, y lograr un espacio diáfano de al menos 3.000 metros cuadrados. Las mejores previsiones son que el espacio podría llegar a tener un aforo de 15.000 espectadores.