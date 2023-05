Una niña gijonesa, en la habitación de la princesa Leonor: el proyecto que representará a Asturias en el concurso "¿Qué es un rey para ti?"

Valeria González Fente, alumna de primero de la ESO en el colegio La Inmaculada de Gijón, representará a Asturias, con un trabajo sobre la princesa Leonor, en la audiencia privada que ofrecerá el rey Felipe a los 20 escolares ganadores de la 42ª edición del concurso escolar "¿Qué es un rey para ti?". Su proyecto –un diorama, realizado en cartón y arcilla, que imagina la habitación de la princesa Leonor y representa simbólicamente la labor de un monarca, acompañado de una explicación– fue el elegido entre los presentados por 407 estudiantes de tercero a sexto de Primaria y primer y segundo curso de ESO y de educación especial de 43 centros de la región.

El fallo del jurado del certamen, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange, fue dado a conocer en un acto celebrado este lunes en el colegio Auseva de Oviedo, donde se exponían los 29 trabajos finalistas de ocho colegios. "Estoy encantada y muy orgullosa", aseguró Valeria González, tras conocer que era la ganadora. Transmitió su "ilusión" por viajar y conocer al Rey, que se programará para después de las vacaciones escolares, y remarcó que estuvo "mirando fotos por internet antes de decidir qué era lo que hacía". El proyecto lo elaboró en casa, con una mínima ayuda por parte de sus padres "para clavar las puntas y sujetar los elementos y coserlos", manifestó.

En su diorama, "aunque parece que la princesa Leonor duerme, su responsabilidad no tiene descanso y el peso de la Corona la acompañará, aunque España entera la arropará en sus decisiones", destacó Valeria González. Desde pequeña, explicó la estudiante gijonesa, "siempre me ha llamado mucho la atención la princesa Leonor". "Me veo reflejada en ella y me parece muy difícil el papel que le ha tocado representar y, por ello, por su esfuerzo, he querido dedicar este trabajo", dijo Valeria González.

La alumna gijonesa, que indicó que no es la primera vez que elige a la hija mayor de los Reyes para un trabajo del colegio, decoró la habitación "con sencillez" e incluyó dos retratos, uno con su hermana, Sofía, y otro con su padre, Felipe VI. Sobre la mesita colocó "el libro de la Constitución y ‘El Quijote’, ya que el Día del Libro aparecía junto a su hermana en el sofá de su casa leyendo unas líneas", apuntó. En la cama, un edredón elaborado con la técnica del patchwork, con las banderas de las comunidades y ciudades autónomas.

Valeria González considera que el trabajo del monarca es "muy duro", de 24 horas al día. Junto a su centro llegaron a la final trabajos de tres centros de Oviedo –Marista Auseva, La Inmaculada y Santo Ángel de la Guarda– otros tres de Gijón –Virgen Reina, Santo Ángel de la Guarda y La Asunción– y Nuestra Señora del Buen Consejo, de Avilés. Varios de los trabajos se presentaron en formatos digitales.