Los estudios de Ingeniería de Minas tienen futuro, y la mayoría de los partidos que optan a la alcaldía de Oviedo en las elecciones del próximo día 28 piden que sea en el mismo edificio que la Escuela ha ocupado durante las últimas cinco décadas: son los grupos de la derecha local, que defienden a capa y espada que el centro no se mueva de la calle Independencia, mientras que la izquierda, con más dudas, apela a la autonomía universitaria para permitir el traslado a Mieres. Esa fue una de las principales conclusiones del primer gran debate electoral de la campaña municipal, en el que participaron los cabezas de cartel del PP, el actual alcalde Alfredo Canteli; la de Vox, Sonsoles Peralta; el de Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares; el de Foro, Carlos Suárez, y el número dos de Podemos, Nacho Loy. A la cita, que tuvo lugar en el Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA y que estuvo organizado por el "Think Tank Escuela de Minas Oviedo 2050", excusaron su ausencia los candidatos locales del PSOE y de Ciudadanos. El título del debate, moderado por el director de COPE en Asturias, Daniel Otero, era "Futuros usos de la Escuela de Minas". Aunque la mayoría de los partidos no ven otro uso que no sea la permanencia allí de los actuales estudios de ingeniería y sus másteres.

El presidente del "Think Tank" fue el encargado de hacer una introducción sobre los objetivos de este grupo de estudios y criticó con dureza algunas de las declaraciones del rector, Ignacio Villaverde, durante los últimos meses en las que decía que los estudios estaban obsoletos o que los miembros de esta asociación –nacido para la defensa de la Escuela y que cuenta ya con 139 asociados– son unas "vacas sagradas". Unas palabras que calificó de "graves" y que fueron denunciadas ante la defensora Universitaria –cuya sede paradójicamente está en Minas– sin obtener respuesta. "Como ha pasado el tiempo y no nos han respondido, el pasado viernes hemos presentado una demanda contra el Rector y contra la Defensora Universitaria por incumplimiento de los valores éticos del código de conducta y buen gobierno, esto nos aboca a un contencioso administrativo que resolveremos este mes de mayo o ya en junio", señaló.

Ya en la harina del debate, el candidato del PP y actual alcalde, Alfredo Canteli, fue de los más vehementes en la defensa de la Escuela. De hecho, llegó a rescatar el término de "cerco a Oviedo", que con frecuencia usó Gabino de Lorenzo en los años noventa del pasado siglo, para criticar los planes de la Universidad para trasladar estos estudios al campus de Barredo (en Mieres). Lo hizo casi al final del debate y tras un enfrentamiento con Nacho Loy. "La administración autonómica lleva mucho tiempo mirando mal a Oviedo: el cerco a Oviedo, un término que es la primera vez que uso, existió", aseguró. Lo dijo tras acusar al presidente del Principado, Adrián Barbón, de haber paralizado en varias ocasiones el desarrollo del campus universitario en El Cristo, pero mantener en ese proyecto de reordenación inamovible la mudanza de la Escuela de Minas.

Canteli defendió que desde el primer momento había intentado negociar con el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, sin éxito. "Solo se puede negociar con quien te escucha. Ni a nosotros ni a la dirección de la Escuela nos escuchó nadie", señaló, "me entristece que no haya una defensa clara de todos los grupos políticos municipales". El regidor criticó que se había enterado "por la prensa" del traslado y aseguró que había "tendido todos los puentes para que se arreglara". Con dureza, intentó desmontar el argumento de la autonomía universitaria que apoyan los que defienden la mudanza. "La autonomía se pierde cuando dependes económicamente del Principado de Asturias, el señor Barbón también se plegó, hubo un plan estratégico que se vino abajo, del que solo permanece el traslado de la Escuela de Minas. Quieren quitarle a Oviedo un emblema que está ahí porque, entre otras cosas, el Ayuntamiento colaboró para que se construyera. Que hay que reinventarla, posiblemente sí, pero en Oviedo", advirtió el alcalde. También alertó de que "ahora se va Minas, pero en el futuro pueden tomar un camino similar Informática o Químicas".

Siguiendo el orden de representación municipal intervino Nacho Loy, número dos en la candidatura de Podemos Oviedo, que defendió la autonomía universitaria y señaló, contra lo que sostienen los representantes del "Think Tank", que "la Universidad ya está al servicio de la sociedad, forma parte de la sociedad, no está formada por marcianos". Sobre el traslado de Minas, sus opiniones, junto a las de Gaspar Llamazares, fueron las que más salsa echaron al debate. "Se deben reorganizar estos estudios y hacerlos más atractivos, hay un cambio profundo en la estructura económica y la Universidad va lenta en la toma de decisiones. Es una pérdida para Oviedo la marcha de Minas, pero también es una oportunidad para reorganizar los estudios y para que las instituciones aprendan qué es lo que no se debe hacer en un enfrentamiento así", dijo.

Mucho más decidida en su defensa de la permanencia de la Escuela de Minas en Oviedo fue la candidata de Vox, Sonsoles Peralta. "Defendemos firmemente el mantenimiento de estos estudios en la ciudad. No es solo que hemos perdido Minas, también hemos perdido Turismo y el grado de Gastronomía. Es un suma y sigue. Oviedo en manos del señor Barbón está totalmente marginada, llevamos más de un año peleando por la Escuela y creemos que esta decisión no se ha tomado bajo criterios de transparencia ni claridad", destacó. Para añadir: "No se han escuchado a las partes implicadas y debemos defender que no se descapitalice nuestra ciudad, tenemos que aspirar a tener más carreras, no menos. Esta es otra bofetada que recibimos de Barbón y que está poco defendida desde el Ayuntamiento".

En la mesa del debate también estuvo presente el candidato de Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. Fue de los que más defendió la autonomía universitaria y su poder para reordenar sus estudios. "Oviedo son muchos ‘oviedos’, entre ellos el universitario, y el futuro de la ciudad está en colaborar con la Universidad y las instituciones, es un error continuar con la confrontación. Me parece legítima la defensa de los intereses del colectivo, del ‘Think Tank’, y que usen los mecanismos judiciales, pero no me parece adecuada una ruptura entre el Ayuntamiento y la Universidad si queremos abordar otros temas importantes para el futuro de la ciudad", señaló. En esa relación aseguró que Oviedo se juega mucho, como el grado en Deportes, y llamó a que la ciudad se abra y no quede acogotada "a las rondas".

Por su parte, Carlos Suárez, de Foro, señaló que "la Escuela de Minas está en mi vida, estudiaba por las tardes en su biblioteca, allí me reencontré con la que hoy es mi mujer y allí pasé la mejor fiesta universitaria". Pero, argumentó, que "el apego a los edificios es el que es". "Nuestra propuesta es tender puentes con la Universidad, sí que creo que hay un plan contra Oviedo, no por paranoia, ya en su momento se nos fueron dos salas de la Audiencia. No puede haber una Asturias que crezca a base de quitarle cosas a Oviedo", agregó.

En el turno de preguntas del público (bastante numeroso) participó Isidro Fernández Rozada, presidente del PP de Asturias y miembro del Consejo Social de la Universidad, órgano en el que votó en contra del traslado de la Escuela. Lo hizo, matizó, porque tenía dudas y quería ampliar el debate en este organismo. No fue posible. También tomó la palabra el que fuera alto cargo de la Comisión Europea, Vicente Luque, que cuestionó a Nacho Loy que hubiera leído el plan de reordenación universitaria. No llegó la sangre al río: quedaron emplazados a un café a la salida del acto.