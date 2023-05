San Esteban, "Casoplones" y bares de fin de semana para la tierra en la que se extinguieron los bautizos

Alberto González lleva tiempo siendo el sacristán de la iglesia de San Esteban de las Cruces y no recuerda la última vez que se celebró un bautizo en el templo situado en el barrio de La Barraca. El sacerdote al que asiste, don Andrés Pérez, tampoco ha casado a nadie de la zona desde hace mucho y lo único que oficia últimamente, además de las misas de rigor, son funerales. "Solo tenemos entierros. Las personas que somos de aquí de toda la vida nos vamos haciendo mayores y cada vez se ven menos críos. No digo que no los haya, pero las familias que vinieron nuevas en los últimos años hacen más vida en Oviedo, vienen a dormir y poco más", asegura González. Y no le falta razón. Aunque la parroquia ha perdido bastante población en las últimas dos décadas, su proximidad con la ciudad la mantiene entre las más habitadas del municipio y la convierte en una zona atractiva para los que quieren disfrutar de la esencia rural a tiro de piedra del núcleo urbano. "Hay casoplones modernos y muchas de las viviendas que se vendieron al fallecer los propietarios originales se arreglaron y están preciosas. Son de gente que se ha instalado aquí hace relativamente poco".

No es su caso. Alberto González, aún vive en la casa de El Pando en la que nació hace 79 años. Es el más pequeño de los cuatro hijos que tuvieron Eloína Fernández, natural de la localidad de Morente, y Manuel González, que era un carpintero "muy bueno" de El Pando. Raza pura de San Esteban. "La casa ya era de mis abuelos paternos. De pequeños fuimos muy felices, pero mis tres hermanos ya fallecieron y eso te deja muy solo. No obstante, quiero quedarme con los buenos recuerdos, que fueron muchos y siempre ligados a San Esteban", dice González, que tiene una memoria privilegiada. "Empecé a ir al colegio en la escuela que había en Morente. Éramos una cantidad de rapacinos de la leche y la escuela era muy moderna para la época. Era mixta, los niños y las niñas no estábamos separados como pasaba en la mayoría de los sitios", explica. "Después me pasé a otra escuela que había en El Calderu, en la que ya estaban los niños por un lado y las niñas por otro. De aquella había dos escuelas hasta arriba de chiquillos y ahora ni siquiera se ven niños por los pueblos. Las cosas han cambiado muchísimo", asegura Alberto González.

Han cambiado tanto que cuando Alberto González era joven en San Esteban había hasta una peluquería. "Era la barbería de Che, que era muy buen paisano". También estaban bares legendarios como "Casa Pacho el juez, Casa El Pachuelu o Casa Pedro", entre otros muchos. "Ahora mismo solo quedan tres y dos de ellos abren solo los fines de semana", dice. "Algunos de esos bares también tenían tienda, vendían pienso y todo tipo de cosas que se pudiesen necesitar, como en las ferreterías. Además, estaba Casa El Pitu, que era muy grande y se celebraban muchas bodas. Allí también se hacían bailes a los que íbamos todos los chavales y chavalas de la parroquia, aunque también nos movíamos a otros que había en Olloniego o en Tudela Veguín. Como no había perres y nadie tenía coche íbamos andando y a veces hasta en bicicleta, cuando eres joven no hay barreras", recuerda Alberto. "De aquella nos conocíamos todos y el pueblo era un pueblo de verdad. Nos ayudábamos en lo que podíamos y cuando hacía falta arreglar cualquier cosa se hacían sextaferias. Los días que se descansaba, todo el mundo a trabajar por el bien común. La verdad es que había mucha solidaridad", destaca.

La vida de Alberto González siempre estuvo muy ligada a la parroquia. A los diez años ya era monaguillo con el sacerdote don Graciano. "Éramos tres monaguillos y teníamos bastante que hacer. En aquellos tiempos había que ir a buscar los entierros a las casas con ciriales. No había coches funerarios ni nada de eso. Todo el pueblo iba en comitiva desde la casa del fallecido hasta la iglesia", dice. "Un día me dijo el cura: ‘Voy llevate pal Seminario’. Y a mí no me disgustaba la idea, tenía esa vocación latente, pero lo hablé con mi madre y me dejó las cosas claras. Me dijo que mi hermano estaba en la mili, que mi padre no ganaba mucho y que había que ponerse a trabajar para llevar dinero a casa. Así que a los 14 años salí de la escuela y empecé mi vida laboral".

Algunos de los habitantes de la parroquia de San Esteban, según explica Alberto González, trabajaban en las grandes factorías de la zona, como la Fábrica de Armas, la Fábrica de Explosivos de La Manjoya o la de Loza de San Claudio, pero "había muchos" que aprendían diferentes oficios y "se ponían por su cuenta o con alguna empresa de Oviedo". Cuando él era joven, "todavía había mucha ganadería y labranza". De hecho, "nosotros teníamos un poco de tierra, como casi todo el mundo. Se comían productos de casa porque era una forma de no gastar el poco dinero que teníamos". A Alberto González siempre le gustó el arte, desde pequeño dibujaba bien y hacía sus pinitos esculpiendo con barro, así que buscó un empleo con el que pudiese dar rienda suelta a esa pasión. "Aprendí el oficio de escayolista porque de aquella se hacía mucho trabajo de ornamentación. Estuve en el taller de Manuel Solís, en la travesía Colón de Oviedo. Allí pasé cuatro años y después me fui a Casa Colomina, en la calle Sacramento. Cuando cerró me puse por mi cuenta y así me jubilé. Al principio, cuando salía de trabajar, iba a la Escuela de Artes y Oficios a aprender dibujo lineal y artístico, eso me valió mucho", explica.

Un "artistazo"

Alberto Rodríguez se pasea ahora "humildemente" por San Esteban con su Renault 4 –un mítico "cuatro latas" al que todo el mundo apoda "La Cacharrina"– pero en su momento fue un referente de la escena musical asturiana. Con 19 años llegó a las semifinales del concurso "Rumbo a la Gloria" en el Teatro Filarmónica, donde coincidió con talentos como Tino Casal. A partir de ahí, estuvo en montones de orquestas y se recorrió todas las romerías y escenarios de la región y sus alrededores. "Empecé con una orquesta de militares de El Milán, que fue donde hice la mili. Se llamaba ‘Tropical’ y la primera vez que canté fue en la fiesta de Los Arenales", explica.

A partir de ahí despegó gracias a su talento y pasó por formaciones como la "Orquesta Hispania" de Trubia, la "Orquesta River" o la conocida formación "Marimbas Punto Azul", donde estuvo cinco años. "Canté de todo, desde ‘Los 3 Sudamericanos’ hasta Adriano Celentano pasando por Miguel Ríos o ‘Cristina y Los Stop’. En verano hacía romerías y invierno llegué a actuar en la Sala de Fiestas Alaska, en los bajos del Filarmónica, donde no actuaba todo el mundo. No es que lo diga yo, pero fui un artistazo. No me quedaba atrás de ningún cantante de la época y nunca me tiraron un tomate", dice con gracia, a la par que orgulloso.

En la parroquia de San Esteban existe un núcleo llamado Covadonga que tiene una pequeña ermita con el mismo nombre y que provoca confusiones kilométricas. De hecho, de forma bastante habitual, algunos turistas se dejan llevar por el GPS y aparecen en San Esteban cuando lo que en realidad querían era visitar el Real Sitio, en Cangas de Onís, a noventa kilómetros de distancia. "Estamos bastante acostumbrados, ocurre con mucha frecuencia", afirma Alberto González. Por otro lado, desde "hace diez o doce años", ya no se celebran fiestas en San Esteban. Los festejos en honor a Nuestra Señora de las Nieves siempre se celebraban en torno al día 5 de agosto. "Duraban tres o cuatro días. Tradicionalmente se hacían en un prau muy grande que había al lado de la iglesia, una finca en la que ahora hay un chalé", señala González. "Ahí actué yo con la ‘Marimba Punto Azul’. Fue mi ‘Operación Triunfo’ sin duda", recalca.