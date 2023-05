Alice Kellen, escritora, participa en las "Tertulias del Campoamor": "Ahora es más complicado que un escritor logre visibilidad"

Alice Kellen publicó hace diez años su primera novela, en formato digital. Una década, quince libros y dos millones de copias después, la escritora valencia es uno de los escritores de más éxito del país. Hace mes y medio, Kellen presentó su nueva novela, "Donde todo brilla". Este jueves, 11 de mayo, a partir de las 20.00 horas, la escritora estará en Oviedo para participar en una nueva sesión de las "Tertulias del Campoamor", en la que Elena M. Chorén, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, ejercerá como presentadora. Antes de emprender viaje hacia Asturias, Alice Kellen atendió a este periódico.

-Quince libros en diez años, ¿cómo lo hace?

-Cuando empecé con la editorial Planeta ya tenía algunas novelas en el cajón. Y hasta estos últimos cuatros años apenas hacía promoción, estaba en mi casa ocho horas al día y tenía más tiempo. Ahora se ha complicado mucho, puedo sacar una novela al año o cada año y medio como mucho. Es muy difícil compaginar la promoción con la escritura.

-Supongo que tampoco ayudará la gran expectación que genera en cada acto.

-A efectos prácticos sí que se complica, porque tenemos que organizarlo todo muy bien y tener muy claro no decepcionar a nadie. Pero tampoco puedes asumir firmar a miles de personas, por una cuestión puramente logística y porque a fin de cuentas tú eres una personas. Es más complicado, sí, pero también te sientes muy agradecida ante este interés. También es cierto que ahora hay más interés, creo que la pandemia marcó un antes y un después. No hay más que ver lo que está pasando este año, con las visitas a la Feria del Libro de Sant Jordi, que han crecido muchísimo. La vente quiere salir a la calle y conectar y acercarse a las cosas que les gustan.

-Pese a esa expectación y a que es activa en redes, usted ha logrado preservar su intimidad y la de su familia. ¿Cómo logra mantener esa separación ente la figura pública y la vida personal?

-Me parece un reto que todos tenemos que aprender a sobrellevar lo mejor posible. Da igual si eres anónimo o si estás más expuesto, siempre es difícil. Yo puedo decir que nunca he compartido cosas de mi vida íntima en las redes sociales y nunca he subido una foto con amigos que no sean del mundo literario ni con mi familia. Hay que separar, marcar una línea, aunque sigas siendo tú. No hay que olvidar que las redes sociales son un entorno laboral, aunque no lo parezcan, y sacar la parte positiva sin dejarse llevar. Cada uno tiene que saber con qué grado de exposición se tiente cómodo. Pero también he de decir que yo tengo la suerte de vivir en un entorno aislado: termino una firma y me voy a mi casa y eso me permite desconectar.

-Acaba de sacar "Donde todo brilla". Háblenos de él.

-Salió hace mes y medio, sí. Es una novela más coral, que abarca muchos años, unos treinta, y sigue los caminos de Nicki y River, y de su entorno familiar, y los vemos crecer. La novela habla de eso, de crecer, de madurar, de los niños que fuimos, lo que dejas atrás y qué olvidas y qué rescatas de esa infancia, qué te llevas de ahí.

-Dicen que la gente lee menos, pero sus cifras de ventas desmienten eso. Como también que su público sea solo joven: da la sensación de que su obra tiene un impacto intergeneracional.

-A las firmas sí que viene gente más joven, es lógico, pero también me he encontrado firmando para la hija, la madre y la abuela. Te lee gente de todas las edades. Y sí, siempre se dice ésto de que se lee menos, pero los índices de lectura han crecido. La pandemia ayudó bastante a este crecimiento. Recuerdo que pensábamos que era un horror y que afectaría mucho a la lectura, y fue justamente un giro en la dirección contraria porque mucha gente descubrió o redescubrió la lectura, gente que a lo mejor nunca se había animado a leer. Al final, todo tiene siempre un lado positivo.

-Su trayectoria desdice también otro mito que se ha revelado falso, como es el de la difícil convivencia entre el libro digital y el papel. Usted publicó primero con Amazon, ¿no?

-Sí, la primera novela la publiqué en Amazon. Luego me contactó una editorial pequeñita, y de ahí pase a una mediana con la que saqué cuatro novelas. Después ya empecé a trabajar con Planeta. Fue algo muy paulatino, ahora es más complicado. Cuando yo empezaba había más visibilidad, porque había menos gente publicando su novela. Era más fácil que se fijasen en que estabas ahí. Ahora es diferente porque hay miles o millones de novelas y es más complicado conseguir esa visibilidad.