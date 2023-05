"En Asturias se está dando un empujón a la moda, pero faltan talleres"

La diseñadora ovetense Pía Menéndez-Graíño es el alma de la marca Quetzal. Tras participar en "Oviedo Tendenza", Menéndez-Graíño presenta su colección "Bohème". Lo hará hoy y mañana en Ruaquince (c/Rúa, 15; de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas) y el viernes y el sábado en Real Club Astur de Regadas de Gijón (en su sede de la calle Corrida, 6; de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas los dos días).

–¿Por qué "Bohème"?

–Siempre he sido una apasionada de la música y de la ópera, me lo inculcaron mis padres, de ahí la alusión a "La bohème". Es un nombre que me parece muy suave, y muy adecuado para las prendas que tengo en esta colección, muy versátiles, con seda y tejidos naturales, con mucho naranja, azul y verde, que me recuerdan a lo que es Asturias. Son prendas de calidad, tejidas toda a mano, y superlimitadas. Quiero además tener un patrón que se adapte a todas las mujeres.

–Exclusividad y versatilidad, ¿dos cuestiones claves en la moda actual?

–Para mí, sí. Hay prendas que la gente no se pone más de siete veces. Pero al igual que yo he heredado blazers y vestidos de mi abuela, que mantienen la sintonía de la moda de hace años, yo quería realizar prendas de buena calidad y más exclusivas, pero también que perduren en el tiempo.

–¿Cómo fue la experiencia de "Oviedo Tendenza"?

–Espectacular. Fue tremendo presentar mi colección con diseñadores como Otrura o Ángel Schlesser. Me hizo muchísima ilusión.

–Parece que ahora están emergiendo muchos diseñadores jóvenes en Asturias.

–También pasa que se está dando un empujón al mundo de la moda en Asturias. Antes igual había buenos diseñadores, pero no se hacían tantas actividades en relación a la moda.

–¿Es más fácil ahora?

–No, porque los diseñadores tenemos un problema. que apenas hay talleres. Es muy complicado encontrar a un buen patronista y un buen taller, uno que comparta tus valores. Yo encontré uno estupendo gracias a Elisa (Álvarez), de Cyrana, pero hasta encontrarlo la búsqueda fue un horror. En Asturias se necesitan más talleres.