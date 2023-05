Jesús Sanz insta a los sacerdotes, por San Juan de Ávila, a "no ser funcionarios" de la fe

San Juan de Ávila, doctor de la iglesia y patrón del clero secular español, fue en vida un referente y un modelo para todos los sacerdotes del país, un sabio cuyo magisterio reconocieron figuras esenciales de la Iglesia católica como San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Ayer, en plena celebración de San Juan de Ávila y ante una nutrida presencia de sacerdotes y seminaristas, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, puso a San Juan de Ávila como modelo a seguir por los sacerdotes, instándoles a "no ser funcionarios, como nos recuerda nuestro papa Francisco, sino sacerdotes de cuerpo entero que aman dándolo todo" y sin esperar nada a cambio, haciendo valer aquella sentencia de San Juan de Ávila que tanto entusiasmaba a Benedicto XVI: "Más mueve el corazón a amar que los beneficios".

La eucaristía, cantada y con numerosos participantes, fue el acto central de las celebraciones por San Juan de Ávila. Tras el oficio religioso, el Aula Magna del Seminario acogió una conferencia de Jesús Porfirio Álvarez Rodríguez, que fue presentado por el propio Jesús Sanz y por Sergio Martínez, rector del Seminario, y que repasó en su ponencia los 50 años de existencia de la Casa Sacerdotal, un aniversario que se cumplió precisamente este pasado martes. Jesús Porfirio Álvarez Rodríguez explicó el proceso de construcción de la Casa Sacerdotal y los servicios que ha venido prestando. "La financiación es un problema serio porque cada vez somos menos los curas que estamos en la casa, y el gasto de personal es igual para diez que para veinte", explicó Álvarez. La gestión, señaló el sacerdote, está actualmente externalizada. "Estamos encantados con el servicio. Contamos con 26 empleados fijos y tres que se incorporan si hay necesidad por alguna baja o por vacaciones", explicó Álvarez. Una plantilla que tiene que atender a un total de 39 sacerdotes, "más la madre uno, que vive con nosotros".

Antes de la construcción de la Casa Sacerdotal, el servicio que hace el equipamiento, sencillamente, no se cubría. "Antes había una en Mohías, pero no había mucha urgencia porque los curas que tomaban una parroquia quedaban allí hasta que se morían. No se necesitaba una casa", explicó.

La casa, precisó Álvarez, se encuentra en muy buen estado, bien conservada, gracia a que se usaron buenos materiales en un primer momento y a los cuidados constantes de la diócesis en estos cincuenta años de existencia. Medio siglo en el que han pasado por la casa sacerdotal 232 sacerdotes, contando los 39 que viven actualmente en el equipamiento.