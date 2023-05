El plan de la Vega sigue adelante igual, coinciden el Principado y el Ayuntamiento

El vicepresidente del Gobierno de Asturias, Juan Cofiño, avaló ayer la operación del Ministerio de Defensa para ceder parte del suelo de La Vega a la entidad pública empresarial de suelo (Sepes) con el fin de crear allí pisos públicos para jóvenes. El número dos del presidente Barbón dio su visto bueno a la operación y trató de apaciguar el fuego que había encendido el candidato del PSOE a la Alcaldía, Carlos Fernández Llaneza, cuando aseguró que el protocolo de La Vega "estaba muerto". Sin nombrar a su compañero de partido, Cofiño afirmó que el cambio de titularidad de las viviendas "no altera los términos del protocolo", del que añadió que "ya está maduro". A su entender, la solución para los terrenos "sigue siendo la misma, con el único cambio de que el perfil de las viviendas se modifica a favor de lo que algunos sectores sociales querían". Lo dijo en alusión a quienes acusaban a los impulsores del protocolo –el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio Defensa– de contribuir a intereses especulativos en torno al suelo del antiguo recinto fabril. En el Ayuntamiento ovetense, el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, asegura que, con uno u otro ministerio como dueño del suelo, el acuerdo "no sufre ninguna modificación, se va a mantener y no va a haber problemas".

La operación a la que alude Cofiño, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, se anunció de forma oficial este martes tras el Consejo de Ministros y supone que el Ministerio de Transportes –donde está integrada la secretaría general de Vivienda– le va a comprar a Defensa parte de los terrenos de la antigua fábrica para edificar 1.000 viviendas de alquiler social y asequible. La medida se enmarca dentro del plan impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para construir alrededor de 20.000 viviendas destinadas al alquiler en 36 municipios de España. La operación se ha realizado a través de Sepes, la misma entidad que ya se encargó de la reurbanización de los terrenos de La Mayacina en Mieres, y cuenta con un presupuesto global de 514,3 millones de euros. Para Cofiño, la operación entra dentro de la lógica, según apuntó durante la presentación de la inversión que la multinacional Sapio Life va a realizar en Asturias. "Ya habíamos arreglado con el Gobierno de la nación y con el Ayuntamiento de Oviedo el convenio para darle solución a esa zona de la ciudad. Lo que ha decidido el Consejo de Ministros es que las viviendas serán ahora al cien por cien de promoción pública". Ese cambio de modalidad lo calificó Cofiño como una "buena noticia para la ciudad de cara a eliminar los recelos que había en algunos sectores sociales, donde se llegó a hablar de especulación". El nuevo plan mejora, según el Vicepresidente, "el perfil de la solución para la zona". Quien sí apuntó directamente al candidato socialista Carlos Fernández Llaneza fue Gerardo Antuña, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Oviedo. A su juicio, los planteamientos sobre La Vega se asemejan más a los de Podemos que a los del PSOE. "Parece evidente que Llaneza es el mejor candidato de Podemos y no del PSOE", dijo Antuña. En opinión del concejal popular, Fernández Llaneza, al "igual" que la formación morada, "se opone al acuerdo de La Vega, y al desarrollo de la Fábrica de Gas y de la Ronda Norte". Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se comprometió a que todas las operaciones urbanísticas relacionadas con la operación se harán "con rapidez". En el mismo acto en que se pronunció Juan Cofiño participó el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres: "Hay que poner en valor el convenio que durante años se había intentado sacar adelante y que no habías sido capaces. Fue en esta legislatura y con la ayuda de las tres administraciones cuando entendimos que el desbloqueo era el camino a seguir". Y agregó: "Siempre hemos defendido que La Vega sea un espacio de muchos usos, hay que tirar los muros y que sea un lugar más para que lo ocupe la sociedad. Queda lo más difícil, que todos esos jóvenes que vivan en esas viviendas a precio asequible tengan un puesto de trabajo en las empresas que queremos para La Vega".