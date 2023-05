Alice Kellen: «Leer y escribir es un refugio que cura y ayuda a estar mejor»

Gritos, suspiros y alguna lágrima. La escritora Alice Kellen llevó ayer las Tertulias del Campoamor a una dimensión poco habitual por el perfil mayoritario de la audiencia (muy, muy joven) y por la cola muy, muy larga de fieles con su libro o libros en la mano a la espera de irse con su dedicatoria.

«Donde todo brilla» se titula la última novela de Kellen, que, como apuntó la moderadora, Elena Menéndez Chorén, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, ha publicado 15 libros en diez años. Nadie vende tanto en España como esta escritora valenciana nacida en 1989 que empezó publicando en Amazon y ahora es firma mimada de Planeta.

Conexión inmediata con el público que abarrotó el patio de butacas (el Salón de Té se quedaba pequeño) desde que Kellen pisó el escenario y hubo algunos gritos de emoción. Porque el triunfo de sus historias impregnadas de romances juveniles es tan abrumador que la convierte en fenómeno fan dentro del mundo editorial. Tan es así que una joven lectora no pudo reprimir las lágrimas cuando le llegó el turno de hacer una pregunta a su autora de cabecera.

–¡Pero no llores! –le pidió ella.

Kellen habló primero de «las cosas que me hacen feliz», de esos pequeños momentos donde todo brilla que iluminan sus días: «Hacerme un café, escribir, leer un libro, quedar con alguien... Eso me llena de energía y me hace sentirme mejor». Habló también de su responsabilidad como creadora con los lectores: «Es la mayor presión, el miedo a decepcionar. Respeto mucho ese vínculo y no quiero que se rompa, no quiero quedarme sin esa esencia de que mis historias conecten con los demás. Siempre supe qué libros gustarían menos, pero no quiero, tampoco, decepcionarme a mí misma y no escribir en un momento dado lo que necesito. Se trata de buscar el equilibrio».

Y es que asume que hay muchas sensibilidades distintas al otro lado, y comprende que «no todos estamos en la misma fase de construcción siempre y en el mismo punto». Evolucionar, madurar, crecer... «Hay libros antiguos míos que ahora no los escribiría igual. Y dentro de diez no sé qué pensaré de ‘Donde todo brilla’». Que no cunda el pánico entre sus seguidores: «Tengo muchas ideas pero voy a ir más despacio porque la promoción roba mucho tiempo para escribir». Lo que odia es «empezar la novela siguiente. De hecho tengo ahora dos empezadas y no sé con cuál seguir. Me cuesta decidirme. Se la he pasado a gente de confianza para que me ayude». Contó brevemente sus argumentos y preguntó al público cuál les interesaba más. ¿Hará caso a la respuesta?

Llevaba mal el torbellino de ser autora con tanto éxito y tanta promo y tanto apremio, pero «con el paso de los años lo llevo mejor. Soy muy tímida para hablar en público pero haciéndolo una y otra vez te relajas, ya no sientes el nudo en la garganta. Mi trabajo es escribir en soledad, pero he aprendido a disfrutar del contacto con la gente. Con las firmas de libros recargo energía».

Recibe muchos correos que le piden «escribe mi historia». Y eso es porque lo que cuenta encanta a un público que se identifica con sus personajes: «La Inteligencia Artificial no podrá sustituir la magia de un libro escrito por una persona que te lleva a algo profundo, esencial. Leer y escribir es un ejercicio de empatía que me permite comprender el mundo». Kellen, a quien le gusta mucho leer a la escritora asturiana Sara Torres, dejó una frase con brillo y esencia: «La escritura y la lectura es un refugio que cura y ayuda a estar mejor».