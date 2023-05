La fábrica de armas de La Vega sigue de moda y no solo por los volantazos políticos que sobre su futuro está dejando el calendario electoral. A pocos días de que el Gobierno central anunciara que la edificabilidad prevista dentro del convenio de Oviedo y Defensa se aprovechará para la construcción de 1.000 viviendas sociales, la inauguración de la II Feria del Automóvil llevó al alcalde, Alfredo Canteli, a la nave de cañones. Allí sintió la «obligación» de volver a pronunciarse sobre ese anuncio que las administraciones juzgan irrelevante para el futuro del solar tal y como se negoció en el convenio pero con el que el candidato del PSOE, Carlos Llaneza, ha dado «por muerto» el acuerdo que Principado, Ayuntamiento y Ministerio confiaban en firmar en los próximos meses. Canteli quiso ser muy claro: Barbón le ha garantizado que este nuevo plan de viviendas no afecta al convenio y por eso él no puede entender que «dentro del propio partido haya gente con ganas de que esto se rompa».

Se refería el Alcalde al partido socialista y a su candidato, Carlos Fernández Llaneza, pero sin citarlo. Canteli, lejos de la visión del cabeza de lista del PSOE, recibe con «tranquilidad total» este cambio del Ministerio para aprovechar esa edificabilidad en pisos sociales. «Incluso lo acelera un poco todo», reflexionó el regidor. «Si quieren construir pronto y respetan el convenio...». A las promesas de Barbón de que nada ha cambiado ahora –«creo en la palabra del Presidente», subrayó Canteli–, el Alcalde añadió también la petición de un poco de tiempo para poder ajustar todo lo que necesite esta nueva idea de la política de vivienda. «Tendrá que haber trasvase del Ministerio de Defensa al de Transportes y Vivienda, pero para poder edificar el Ayuntamiento también tiene mucho que decir». Pero Canteli también aprovechó para hacer del nuevo anuncio del Gobierno central un motivo más para la defensa del convenio que su equipo ha trabajado durante este mandato: «Creo que los que veían un pelotazo urbanístico se habrán bajado de la burra ya», comentó con ironía. «Que vayan a hacer viviendas para gente joven, clarifica mucho la operación de La Vega, que es magnífica para Oviedo y que hace falta». Además, a preguntas de los periodistas y por si su idea de que el Ayuntamiento «tiene mucho que decir» pudiera ser tomada en otro sentido, aclaró que al «cambio de trámite del suelo trataremos de darle la máxima velocidad posible». «Me pierdo en los plazos», matizó, «pero no van a ser veinte años como decía alguien por ahí perdiendo la cabeza», lanzó en otra alusión velada, posiblemente al candidato de Ciudadanos y exconcejal de su equipo, Luis Pacho, que se ha referido al largo plazo que llevará la tramitación de la parcela. Pero en la Feria del Automóvil había ayer otros actores vinculados al convenio. El más destacado, el coronel Juan Luis González, Delegado de Defensa en Asturias, quien se mostró muy cauto ante los últimos anuncios del Gobierno central. «Estamos a la expectativa de que se materialice y en base a eso el Ministerio actuará en consecuencia, administrativamente», explicó. González aseguró que «para la ciudad no supone un cambio importante» y, en sintonía con lo dicho por el Alcalde, «quizá incluso lo simplifica». Muy pronto para dar fechas, el máximo responsable de Defensa en el Principado prefirió hablar de lo que ya sucede y es posible: ceder instalaciones para que las naves de La Vega acojan todo tipo de programación. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, no quiso entrar a valorar la variable de los pisos sociales, pero sí pidió que «se siga avanzando». Destacó el trabajo realizado por el Ayuntamiento, Principado y Defensa para «poner el interés general de los ciudadanos por encima de todo» y tras calificar como «fantástico» que se hagan pisos para jóvenes, pidió que ahora «pueden venir empresas para que esos jóvenes tengan empleo».