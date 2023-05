Terapia de choque para correr hacia la Alcaldía de Oviedo

El despacho de Muel de Dios tiene unos pocos metros y es de tránsito hacia donde tira las fotos. Esta mañana de martes es el camarote de los Hermanos Marx aunque falta la bocina de Harpo: hay cinco aspirantes a alcalde con su asesor; dos periodistas; el fotógrafo y su ayudante; y «Leo», un jack rusell terrier con ganas de posar. Como es temprano los ánimos están a tope. Ofrecen desayuno en la casa y todos rechazan, los cinco se comen el día, quieren sacarse de encima lo de las fotos, el escrutinio de Muel, implacable a pocos centímetros para esos retratos en los que te saca la partida de nacimiento. Son políticos, deberían estar acostumbrados pero la foto es ir al dentista. Al final es rápido e indoloro, porque Muel los trata con cariño pero también con asepsia. Uno a uno, desfilan: Alfredo Canteli (PP), Carlos Llaneza (PSOE), Luis Pacho (Cs), Belén Suárez (Podemos) y Sonsoles Peralta (Vox). La reunión, en Gijón, donde el fotógrafo tiene mando en plaza, se disuelve a cuentagotas, según cada cual termina. «Eres un tipo entrañable», le lanza Canteli a Muel, «en Oviedo, lo que quieras». Y le aprieta la mano, esa que lleva una rotunda calavera en el anular.

Canteli es el hombre a batir. El del PP sin carnet, el que se ha llevado a dos de Ciudadanos a su lista en plena descomposición naranja. Sale con una marca de nueve concejales, y el objetivo de mejorarlo en esa lucha que percibe de todos contra él. Sonrió poco en la sesión: «Es que se me pone cara de gilip...». No lo hizo mucho Carlos Llaneza, aliviado cuando vio que iba rápido, «no me gustan las fotos», soltó, pero en el posado de cuerpo entero se vino arriba: cruzó los brazos, separó la piernas como un poli y sonrió para impresión del fotógrafo: «Tienes buena planta», dijo Muel sin dar descanso al disparador. La planta de un tipo atlético, acostumbrado a caminar Naranco arriba, Naranco abajo; a patear hospitales durante años de visitador médico. Y pasa Luis Pacho, que se achina y llena de sonrisa su cara redonda, después de haber estado cordial, como todos en la sala de espera, sin mostrar preocupación por el descalabro de su partido. Él es un auténtico de Ciudadanos, un pata negra, que no llegó desde UPyD, que no se insinuó al PP cuando todo se venía abajo y que estará hasta el final en la casa naranja, como lo estuvo al principio, cuando fue el cabeza de lista en 2015.

Belén Suárez Prieto va por Podemos, es correctora en la Junta General pero también promotora de conciertos y admiradora de Leonard Cohen; hace años se hizo muy conocida (y querida) cuando puso en marcha en la calle Paraíso unos desayunos solidarios para familias con problemas. Exitazo, lleno cada mañana, algarabía infantil y buen rollo familiar. Para la sesión dejó en casa sus sombreros, marca de la casa, y lució melena rubia y labio rojo, mano al bolsillo con chulería y sonrisa de medio lado para Muel.

Sonsoles Peralta junta las manos y ofrece candor en la pose. Cuando prueba en el taburete y cruza la pierna con soltura el fotógrafo le pregunta si ha sido bailarina. Risas de ella y comentario irónico: «¿Con este cuerpo?». «Yo también tuve pelo», replica él. La empleada de banca y madre de tres es la tapada de Vox. Llegó a la lista tras la caída de Cristina Coto por un quítame allá esos candidatos, que si van los tuyos, que si van los míos, al final, con el partido de un lado y ella de otro, hubo salida amistosa para no dar mucho el cante. Y le llegó el turno a Sonsoles, que lleva desde 2017 en la órbita de Vox y que, atención, no es nueva en esto de las elecciones. En las de 2019 fue cabeza de lista en Llanera y salió concejala. Pero no llegó a tomar posesión.

Y como llegaron, se fueron de la casa de Muel los aspirantes a alcaldes o alcaldesas. Pasaron el trago de la foto sin anestesia, una buena terapia de choque ante la campaña, aunque el retratista lo hace todo muy fácil. Despedidas. El fotógrafo sale a por unos cruasanes. Son de diseño.