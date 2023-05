El grupo Masaveu descarta seguir con la explotación del parking de la Escandalera

Corporación Masaveu no tiene previsto mantener la explotación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera. Pasados cincuenta años de la concesión del parking, que caduca el 15 de septiembre, el conglomerado empresarial da por finalizada su vinculación con el equipamiento. "No hay más", dicen fuentes del grupo.

Masaveu es consciente de que se acaba la explotación y no quiere meterse en ningún otro horizonte, menos en la situación actual, con unas elecciones por el medio y los planes del actual equipo de gobierno para ampliar y reformar el aparcamiento.

Esta solución no es la misma que ambicionaron los anteriores en el Ayuntamiento, que llegaron a presentar infografías y proyectos para convertir esa zona en una suerte de espacio multiusos en el centro de la ciudad pero sin aparcamientos de ningún tipo. En los programas de los partidos políticos que concurren a las elecciones tampoco hay unanimidad, y recientemente se volvió a presentar una solución similar de usos culturales y sociales.

En todo caso, la posibilidad de estudiar una tercera vía en la que el Ayuntamiento y el Corporación Masaveu estudiaran otras opciones de cara al futuro parece haber entrado en vía muerta.

Los actuales concesionarios están preparados para cerrar la puerta al salir y abandonar un espacio que echó a andar el 15 de septiembre de 1973, tras una inversión de 60 millones de pesetas, con 400 plazas y lo que entonces eran modernos sistemas de ventilación.

La inauguración del parking de La Escandalera no fue fácil. Se planeó en 1967, pero las obras no empezaron hasta 1972, con un equipo de gobierno que ya no asumía ni el lugar ni la necesidad de los trabajos. En aquel año el alcalde Manuel Álvarez-Buylla explicaba que aquello iba a ser "un parche" y que le hubiera gustado "hacerlo en las afueras".

En ese debate ha seguido la ciudad en los últimos años, sin haberse puesto de acuerdo sobre la necesidad de sacar los aparcamientos del centro de la ciudad o mantenerlos. El actual concejal de Urbanismo y número 3 en la lista del PP para las municipales, Nacho Cuesta, se posicionó hace ya tres años a favor de la ampliación, aunque más recientemente fuentes del equipo de Canteli albergaban dudas sobre las posibilidades de una reforma de este calado.

El parking de La Escandalera, de seguir siéndolo, tendrá que reformarse con varios condicionantes. El más evidente, obligado por ley, es la aplicación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que afecta al entorno del Campo San Francisco y plantearía, en este sentido, serios problemas en las zonas de acceso que ahora mismo tiene el equipamiento.

Por otra parte, el mosaico de Antonio Suárez en el Paseo de los Álamos y la afección que una ampliación podría suponer para algunos de los árboles del Campo complica más los planes que el actual equipo de gobierno tiene en mente.

De mantenerse las ideas que se han barajado en el área de Infraestructuras durante el presente mandato, el Ayuntamiento lanzaría una nueva concesión con los nuevos límites legales (un máximo de 25 años, no de 50) a cambio de la obra para ampliar el aparcamiento, en el subterráneo, y unir la plaza y el Campo en su parte externa. La propuesta de mínimos incluirá, en todo caso, una reforma profunda del parking, ya que el garaje, tan moderno en su día, se ha quedado totalmente desfasado en lo que a nuevas normativas de incendios o evacuación se refiere.

Dentro de las posibilidades para ganar más espacio, el área que ha dirigido Nacho Cuesta en este mandato, barajó dos opciones principales. Una es la extensión del subterráneo por la calle Uría y bajo los Álamos. La otra, pendiente de que los estudios técnicos garanticen la viabilidad, excavar y ganar otro nivel.

La operación de reforma urbanística más ambiciosa permitiría combinar todas estas opciones con los inconvenientes de la Zona de Bajas Emisiones y lograr la cuadratura del círculo: ofrecer la concesión del aparcamiento a cambio de un gran proyecto de reforma que garantice por un lado la funcionalidad del estacionamiento y su puesta a punto en cuanto a normativas y, por el otro, permita soterrar el tráfico aprovechando esos nuevos niveles subterráneos. En el exterior, esa gran reforma para enterrar tráficos y ganar capacidad al parking se aprovecharía para la unión peatonal del Campo y la Escandalera.

Esta peatonalización encajaría, por otro lado, con otras, ya proyectadas, en el entorno próximo de las calles Fruela, Pozos y Mendizábal. La idea del gran parking y el tráfico soterrado enlaza, más que con los planes del tripartito, con los de Gabino de Lorenzo, que llegó a dibujar y poner en marcha, hasta que una denuncia ante la UE lo paralizó, un aparcamiento subterráneo en Uría con el que se pretendía saldar la deuda que entonces mantenía la expropiación del palacete de Villa Magdalena.